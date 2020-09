200.000 doden en in de helft van de Amerikaanse staten stijgt aantal besmettingen

Wat betreft het aantal besmettingen zie je gelijke verhoudingen. In de VS testten sinds het begin van de pandemie 6,9 miljoen mensen positief op het coronavirus, ongeveer 22 procent van het wereldwijde aantal van 31,4 miljoen.

De VS zijn als je naar de officiële cijfers kijkt in absolute zin het zwaarst getroffen land. Wereldwijd zijn er 966.000 bevestigde coronadoden, dus meer dan 20 procent daarvan was in de VS.

De eerste 100.000 doden vielen in ruim 80 dagen tijd. De eerste officiële coronadode werd geregistreerd op 29 februari, op 23 mei werd de grens van 100.000 gepasseerd. De tweede 100.000 doden vielen in de 121 dagen daarna.

Een negatieve mijlpaal in de Verenigde Staten. Het aantal doden als gevolg van een coronabesmetting is daar opgelopen tot boven de 200.000, maakte de Johns Hopkins University bekend. Die Amerikaanse universiteit houdt data bij over coronagevallen wereldwijd.

In 27 staten neemt het aantal coronagevallen toe. Voor 12 staten geldt dat het aantal gevallen in de laatste week is afgenomen. In de rest van de Amerikaanse staten is het min of meer gelijk gebleven.

Bijvoorbeeld Idaho. Daar testten in de afgelopen week gemiddeld 23 mensen op de 100.000 positief op corona. In North Dakota waren dat er 38 op de 100.000 inwoners. Maar ook in het zuiden blijft corona zich sterk verspreiden. Texas rapporteerde 75 positieve gevallen per 100.000 inwoners in de afgelopen week.

In het begin van de pandemie was het de staat New York waar de meeste gevallen waren en de meeste slachtoffers vielen. Daarna volgde een flinke toename in de zuidelijke staten, zoals Texas en Florida. Inmiddels grijpt het virus ook om zich heen in dunner bevolkte noordelijke staten.

Immunoloog Anthony Fauci, de belangrijkste adviseur op medisch gebied van de Amerikaanse regering, zei in een reactie tegen CNN dat het het aantal van 200.000 doden "ontnuchterend en in sommige opzichten verbluffend" is. Hij had in maart al gezegd rekening te houden met 100.000 tot 200.000 Amerikaanse coronadoden. President Trump liet toen ook weten dat "we het heel goed gedaan hebben" als er in totaal 100.000 tot 200.000 coronadoden in de VS zouden vallen.

Maar de pandemie is nog verre van voorbij. Fauci zei zich behoorlijk zorgen te maken over de aankomende herfst en winter. Om de verwachte toename van besmettingen in die periode van het jaar aan te kunnen, is het nodig dat aantal besmettingen de komende tijd sterk daalt, zegt hij. Volgens Fauci is dat mogelijk als Amerikanen zich beter houden aan de coronavoorschriften, zoals regelmatig handen wassen en het dragen van mondkapjes.

Fauci: "We kunnen niet onze handen in de lucht steken en zeggen: 'Het is hopeloos, het zal sowieso gebeuren'. Die benadering is onacceptabel. Aan de andere kant is het ook onacceptabel om ons niet te realiseren dat we een risicoperiode ingaan en we moeten daar naar handelen."

'A+'

President Trump zei maandag bij Fox News dat hij vindt dat hij de coronacrisis uitmuntend aanpakt: "We doen geweldig werk. Niet goed werk, geweldig werk. Behalve pr-technisch, maar dat is omdat ik te maken heb met fake news. Op het gebied van pr geef ik mezelf een krappe voldoende. Maar als het gaat om het werk zelf, verdienen we een 10."

Fauci ging daar bij CNN nog kort op in, nadat een kijker de vraag had gesteld welk cijfer hij Trump zou geven: "Kijk naar de getallen en beslis zelf. Jullie hebben geen soundbite van mij nodig."