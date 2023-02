Schulting niet tevreden en roept om oud-bondscoach Otter: 'Heb extra zetje nodig'

Suzanne Schulting reisde na de EK shorttrack naar huis met twee individuele gouden medailles en twee gouden relay-medailles. Een prima oogst, zou menig shorttracker zeggen. Toch kijkt Schulting met een iets ander gevoel terug op dat toernooi van een maand geleden in het Poolse Gdansk.

"Ik miste daar toch een behoorlijke sparkle", vertelt de 25-jarige Schulting. En met nog maar een maand te gaan voor de WK in Seoul moet dat anders, is de tweevoudig olympisch kampioen op de 1.000 meter van mening.

"Ik heb dat extra beetje wel nodig om wereldkampioen te worden, zowel individueel als op de relay. Ik heb dat extra zetje nodig. Daar wil ik graag naar op zoek gaan met Niels: hoe we dat uit mij gaan krijgen."

Met Otter praten

Schulting vertelt dat ze het er met de nieuwe bondscoach Niels Kerstholt over heeft gehad in een evaluatiegesprek. Toen viel ook de naam van oud-bondscoach Jeroen Otter.

"Ik heb aangegeven dat ik me fysiek gezien niet optimaal heb gevoeld, niet zoals ik me normaal gesproken voel op een EK. Richting de WK moet daar toch wel het een en ander in veranderen en misschien is het een goed idee om daar met Jeroen over te praten. Over wat de ideale voorbereiding is richting de WK in Seoul."

"Zoals ik nu was op de EK, wordt het op de WK heel lastig", is de conclusie van Schulting.