Nieuw-Zeelandse piloot gegijzeld door rebellengroep West-Papoea

Een klein vliegtuigje met vijf inzittenden werd na landing bestormd door leden van het West-Papoea Nationale Bevrijdingsleger (TPNPB). De passagiers werden vrijgelaten omdat ze Papoea's zijn, zegt een TPNPB-woordvoerder op Facebook . De piloot is volgens de rebellen in leven, maar als de Indonesische regering niet instemt met de gestelde eisen "wordt hij geëxecuteerd".

In de Indonesische provincie Papoea is een piloot uit Nieuw-Zeeland ontvoerd. De 37-jarige man is gegijzeld door een separatistische rebellenbeweging, die zegt hem pas vrij te laten als de onafhankelijkheid van West-Papoea wordt erkend.

West-Papoea is een deel van de voormalige Nederlandse kolonie Nederlands-Nieuw-Guinea, die na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 bij Nederland bleef horen. Nederland stelde onafhankelijkheid in het vooruitzicht. Onder druk van de internationale gemeenschap en een oorlog vertrokken de Nederlanders in 1962.

Zeven jaar later werd het voormalige Nederlands-Nieuw-Guinea na een omstreden referendum aan Indonesië toegewezen. Veel Papoea's voelen zich achtergesteld en een deel van hen blijft streven naar onafhankelijkheid.