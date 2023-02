In beeld: de verwoestingen in Turkije in vier foto's

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Je kunt dit artikel ook lezen in het Turks of het Arabisch.

Enkele dagen na de zware aardbevingen en naschokken in Turkije wordt de omvang van de natuurramp steeds zichtbaarder. Volgens de laatste cijfers zijn er ongeveer 6500 gebouwen ingestort. Daarnaast zijn veel wegen onbegaanbaar. In het getroffen gebied is van veel historische gebouwen, winkelstraten en huizen niets meer over.

De vier beelden hieronder laten zien hoe steden er voor de aardbevingen uitzagen. Schuif op de foto's om het verschil tussen toen en nu te zien.

Kahramanmaras Satellietbeelden van Kahramanmaras toonden vannacht al dat de stad voor het grootste deel in puin ligt. Het is de hoofdstad van de gelijknamige provincie en een van de zwaarst getroffen steden in Turkije. President Erdogan heeft vandaag dat gebied bezocht.

Gaziantep In de stad Gaziantep is een eeuwenoud kasteel zwaar beschadigd door de aardbeving. Het epicentrum van de aardbeving lag op enkele tientallen kilometers ten noordwesten van de stad, waar zo'n twee miljoen mensen wonen. Het kasteel, gebouwd op de top van een heuvel in het centrum, stamt uit de 2e eeuw na Christus. Het speelde een belangrijke rol in de Turkse onafhankelijkheidsoorlog tussen 1919 en 1923. Tot de aardbeving was het een museum.

Nurdağı Nurdağı is een stad in de provincie Gaziantep en lag dus ook dicht bij het epicentrum. Op deze foto van na de aardbeving is duidelijk te zien hoe de hulpverlening op gang komt. Er rijdt een colonne vrachtwagens door de stad en er lijken op verschillende plekken noodtenten te zijn opgezet.