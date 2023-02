Twentse drugshandelaar Simo D. krijgt ruim 26 jaar cel voor moordaanslagen

De Twentse drugshandelaar Simo D. moet ruim 26 jaar de cel in voor een reeks moordaanslagen in Twente en Gronau. Zijn rechterhand Marcus T. is veroordeeld tot 10 jaar celstraf. Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen beide mannen de maximale straf van 26 jaar en zeven maanden geëist.

D. en T. werden beide in Duitsland veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor drugshandel. D., die zich de 'Twentse godfather' noemt, zou in 2017 vanuit de cel opdracht hebben gegeven tot zeker vijf moordaanslagen. T. zou de uitvoerders van de aanslagen hebben betaald en wapens hebben geregeld.

Gruwelijk karakter

Bij de aanslagen werd een kapper in Enschede levend in brand gestoken. Daarnaast werd een huis in Almelo in brand gestoken, terwijl een vrouw op leeftijd binnen lag te slapen. Ook werden een loungeclub en een woning in Enschede beschoten.

"De aanslagen hebben enorme angst en onrust teweeggebracht. Ze hebben een gruwelijk karakter en getuigen van een kille vastberadenheid", zo citeert RTV Oost de rechter.

Spil

De straf voor T. valt lager uit omdat hij volgens de rechtbank veroordeeld kan worden voor maar één aanslag. "Maar ook hij was een essentiële spil. Zonder hem hadden de meedogenloze aanslagen niet kunnen plaatsvinden. En hij neemt er weinig tot geen rekenschap voor", aldus de rechter.

Twee broers die de liquidatiepogingen uitvoerden, werden in 2019 al veroordeeld tot gevangenisstraffen van ruim 10 en 25 jaar. Alle slachtoffers hebben de moordaanslagen overleefd.