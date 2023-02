Veel donaties aan islamitische en Turks-Nederlandse noodhulporganisaties

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Je kunt dit artikel ook lezen in het Turks of het Arabisch .

De islamitische stichting IHH Nederland had vanmorgen ruim 1,1 miljoen euro op de teller staan. De Nederlandse tak van Diyanet, het Turkse overheidsorgaan voor godsdienstzaken, heeft 1,5 miljoen euro opgehaald. De Stichting Nederlands Turkse Vrijwilligers heeft bijna 437.000 euro aan donaties gekregen.

Islamic Relief Nederland zegt 50.000 euro opgehaald te hebben. Bij andere, kleinere organisaties gaat het om tienduizenden euro's.

Goed bekend

Samen hebben de Turks-Nederlandse en islamitische organisaties in de eerste dagen na de ramp dus al zeker drie miljoen euro opgehaald. Het Rode Kruis had gisteren, voor het openstellen van giro 555, 2 miljoen euro binnengekregen. Over Giro555 van de gezamenlijke hulporganisaties is nog niets bekend.

Turkse Nederlanders lijken dus niet alleen aan de reguliere Nederlandse kanalen, maar ook aan Turks-Nederlandse of islamitische organisaties te doneren. "Het zijn organisaties die bij de Turken goed bekend zijn", zegt directeur Hüseyin Gündüz van IHH Nederland. "Ze hebben er bijvoorbeeld eerder ook al aan gedoneerd en weten daarom dat ze betrouwbaar zijn. Donateurs van onder andere Diyanet vertrouwen op de autoriteiten daar."

Toegang tot rampgebied beperkt

IHH Nederland is ter plekke in Turkije en deelt daar volgens Gündüz voedsel en dekens uit. Op de achtergrond zijn ze bezig met het opzetten van tijdelijke containerwoningen, waar mensen kunnen wonen tot er nieuwe huizen zijn gebouwd.

Er zijn in heel Nederland inzamelingsacties en andere initiatieven van individuele Turkse Nederlanders, die vaak per vracht spullen willen brengen naar het rampgebied. Niet iedereen heeft hierover al contact met de autoriteiten in Turkije.

Dat kan problemen opleveren: om nog meer chaos te voorkomen heeft de Turkse overheid de toegang tot het rampgebied voor individuele vrachten beperkt. "Het duurt vrij lang voordat het op de goede locatie aankomt. Wij vinden het praktischer om voorzieningen vanuit Turkije te regelen", zegt Gündüz.