Vanavond op tv: Wat was Poetins rol bij neerhalen MH17? • Moeizame hulpverlening na aardbeving • Gambiadeal doorbraak migratiedebat?

Doorbraak in migratiedebat?

Slechts 20 procent van alle uitgeprocedeerde asielzoekers in Europa wordt teruggestuurd naar het land van herkomst. De overige mensen zwerven zonder papieren door Europa en moeten zich in leven houden met zwart werk, drugshandel of prostitutie. De Oostenrijkse migratie-expert Gerald Knaus, bedenker van de EU-Turkijedeal, denkt een humane oplossing te hebben: deals met herkomstlanden sluiten om uitgeprocedeerden terug te nemen in ruil voor werkvisa. Duitsland heeft al zo'n afspraak met Gambia. Europacorrespondent Saskia Dekkers is in Gambia om te zien of de deal werkt.