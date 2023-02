FC Twente treft Ajax opnieuw: 'Wedstrijd in Amsterdam nog in ons achterhoofd'

Maar niet alleen daar, want ook in de Johan Cruijff Arena domineerde FC Twente onlangs een wedstrijd tegen de regerend kampioen. Alfred Schreuder was toen nog hoofdtrainer in Amsterdam, een wedstrijd die dus nog vers in het geheugen ligt bij Van Wolfswinkel.

Ajax is dus gewaarschuwd, ook al won het zijn eerste twee competitieduels onder interim-coach John Heitinga. "Dat was wel een Ajax met een ander gevoel", vergelijkt trainer Ron Jans de situatie met een paar weken geleden. "Er is daar toch wel iets doorbroken."

Herkansing voor eigen publiek

"We hebben de wedstrijd in Amsterdam nog in ons achterhoofd", vertelt Van Wolfswinkel over die 0-0, waar volgens hem veel meer had ingezeten. Nu volgt een herkansing voor eigen publiek. "Ik denk dat je bij ons altijd wel een lekker avondje tegemoet gaat."

De weg is nog lang naar een finale, zoals hij die in 2017 meemaakte. Toen hij twee keer scoorde in de finale tegen AZ (0-2).

"Daar heb ik goede herinneringen aan. Dat zijn wel gedachten die steeds opkomen. En het kan ook ineens weer dichtbij zijn", aldus Van Wolfswinkel, die niet op de zaken vooruit wil lopen. Maar de beker biedt een mooie kans op succes. "Zeker voor de teams die niet altijd om het kampioenschap strijden."