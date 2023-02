Kabinet: Syrië niet vergeten, 10 miljoen euro noodhulp voor aardbevingsgebied

Het kabinet stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Syrië. Het gaat om voedsel, water, dekens en tenten, heeft minister Schreinemacher voor Ontwikkelingssamenwerking bekendgemaakt. 7 miljoen euro wordt besteed via fondsen van de Verenigde Naties, 3 miljoen gaat via Nederlandse hulporganisaties.

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Je kunt dit artikel ook lezen in het Turks of het Arabisch .

Schreinemacher benadrukte dat Nederland al een zoek- en reddingsteam naar Turkije heeft gestuurd en dat dat land van veel kanten hulp krijgt. "Maar we mogen Syrië echt niet vergeten. Daar woedt al jaren een burgeroorlog. Voor hen is dit een ramp op een ramp. Het is heel belangrijk dat we hen ook steunen."

De minister erkende dat hulp aan Syrische bevolking door de oorlog ingewikkeld is. Nederland en de EU hebben geen diplomatieke betrekkingen met het land. "Maar we houden goed contact met organisaties, om ervoor te zorgen dat ze toegang krijgen tot gebieden in nood."

Gul bijdragen

Er gelden allerlei sancties tegen Syrië, maar Schreinemacher wees erop dat Nederland al sinds het begin van het conflict humanitaire noodhulp verleent: "Het gaat uiteindelijk om de bevolking en om de mensen die lijden. Noodhulp is altijd uitgezonderd van sancties. De sancties hoeven daarvoor niet te worden opgeheven." Volgens de minister kunnen, ondanks de sancties, bijvoorbeeld ook machines om puin te ruimen naar het land worden gestuurd.

Op de vraag of het kabinet ook een hulpteam naar Syrië wil laten gaan, zoals naar Turkije al is gebeurd, antwoordde Schreinemacher dat daar nu geen sprake van is. "Zo'n hulpteam moet worden aangevraagd door het land zelf; maar het regime van president Assad vraagt daar niet naar, dus kunnen wij dat niet zomaar sturen."

Ze riep de Nederlandse bevolking op gul bij te dragen aan de Giro555-actie van de Samenwerkende Hulporganisaties voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.