Tata Steel krijgt boetes van ruim een ton vanwege niet naleven milieuregels

Staalproducent Tata Steel krijgt twee boetes van in totaal 110.000 euro. Volgens de rechtbank in Amsterdam is bewezen dat het bedrijf milieuregels niet heeft nageleefd. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand een boete van 100.000 euro, met een extra voorwaardelijke boete van 50.000 euro.

Volgens het OM waren er vijf strafbare feiten naar voren gekomen in vier onderzoeken die tussen 2018 en 2021 werden uitgevoerd. In twee gevallen zou het bedrijf opzettelijk de omgevingsvergunning hebben overtreden. Hierbij was er sprake van stofverspreiding en een keer zwarte sneeuw door de verspreiding van kolengruis. Er ontstond er een laagje zwarte stof bovenop de sneeuw rondom de staalfabriek in IJmuiden.

Een andere zaak ging over het lozen van afvalwater zonder vergunning via het bedrijfsriool en de vierde betrof het handelen zonder vergunning en het negeren van een voorschrift bij een proef met het koelen van staalslakken. Dit is een steenachtig bijproduct van staalproductie, dat vrijkomt bij het weghalen van onzuiverheden uit het ruwe ijzer. De proef had stankoverlast tot gevolg.

Uitlaatgassen in de zee

Vandaag werd verder bekend dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangifte heeft gedaan tegen Tata Steel. De continue stofmonitoren van het bedrijven zouden niet aan de wet voldoen. De monitoren zijn een soort sensoren waarmee de concentraties in de uitlaatgassen van de machines worden gemeten.

De meetapparatuur bleek niet goed te zijn afgesteld, waardoor de Omgevingsdienst er niet vanuit kon gaan dat de resultaten klopten. Tata moest de apparatuur op 1 oktober vorig jaar gekalibreerd hebben, zo laat de overheidsinstantie weten. Het is nu aan het OM om vast te stellen of dit met opzet is gebeurd. De Omgevingsdienst laat dit in het midden.

Andere zaken

De eis van het OM stond los van de aangifte die ruim 1100 personen en bedrijven deden tegen de staalproducent. Ze willen dat het bedrijf "radicale stappen gaat ondernemen", zoals het sluiten van onveilige fabrieksonderdelen.

Tata Steel is al jaren het middelpunt van zorgen van omwonenden vanwege de vrijkomende stoffen en de gevolgen hiervan voor de gezondheid.

Uit een onderzoek van het RIVM bleek in 2019 dat inwoners uit IJmuiden, waar de fabriek van de staalgigant gevestigd is, vaker dan in de rest van het land last hebben van acute gezondheidsklachten. Tata beloofde toen meer maatregelen te gaan nemen tegen de uitstoot van metalen.