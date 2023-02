Hulp nog altijd moeizaam op derde dag na beving, Erdogan belooft beterschap

Ruim twee dagen na de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië is nog steeds niet duidelijk hoe groot de ravage daadwerkelijk is. Het dodental neemt met ieder uur weer flink toe, inmiddels is het de 11.000 gepasseerd. Het is onvermijdelijk dat met het opruimen van de puinresten dat getal nog veel verder op zal lopen.

Ook correspondent Mitra Nazar is aangekomen in de Turkse provincie Hatay.

Volgens de woordvoerder is duidelijk te zien "hoe afschuwelijk zwaar de mensen hier getroffen zijn. Mensen leven op straat, leven in de auto en gaan heel begrijpelijk en verstandig hun huizen ook niet meer in." Het reddingsteam heeft genoeg middelen om zeven dagen in het gebied te blijven.

Het Nederlandse reddingsteam USAR kwam dinsdagmiddag aan in een van de zwaarst getroffen regio's, de Turkse provincie Hatay. Het team heeft tot nu toe zeven mensen levend onder het puin vandaan weten te halen. "Soms gaat het gemakkelijk, op andere momenten zijn we echt uren bezig om bij het slachtoffer te komen en moeten we door beton en puin heen breken en zagen en boren", zegt USAR-woordvoerder Jop Heinen.

Onbegaanbare wegen, het winterse weer en de burgeroorlog in het noorden van Syrië bemoeilijken echter alle hulp. Turkije vroeg vrijwel direct na de aardbeving hulp bij de Europese Unie. Syrië deed dat in eerste instantie niet, maar heeft dat vandaag alsnog gedaan. Tegen het regime in dat land gelden nog altijd zware sancties vanwege de mensenrechtenschendingen sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2011.

In Syrië daarentegen hebben de mensen in het rampgebied nog geen of nauwelijks hulp gezien. Het regime van president Assad wil de controle houden over de hulpverlening in het gebied, dat deels in handen is van de oppositie.

"Het is onmogelijk om via oppositiegebied naar bijvoorbeeld een stad als Aleppo te reizen. Op de kaart kan dat wel, maar in de echte wereld van vandaag kan je niet zomaar door die gebieden reizen. Dat klinkt misschien raar, maar dat is de realiteit", zegt Midden-Oosten correspondent Daisy Mohr.

Dat betekent dat vrachtwagens vol hulpgoederen niet zonder toestemming naar het rampgebied kunnen reizen. En toestemming krijgen, gaat ook niet zo makkelijk. "De regering Assad houdt de controle over de hulpverlening. Oppositiegebied is onder normale omstandigheden al moeilijk te bereiken. Daarnaast is er eigenlijk maar één grensovergang, Bab al-Hawa, maar die is door de aardbeving onbruikbaar geworden."