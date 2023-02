'Sterke aanwijzingen' groen licht Poetin voor inzet raket die MH17 trof

De Russische president Poetin heeft hoogstwaarschijnlijk toestemming gegeven voor de inzet van het wapen waarmee in 2014 vlucht MH17 is neergeschoten boven Oekraïne. Dat concludeert het team dat onderzoek doet naar de betrokkenheid van Rusland bij het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines. Er zijn "sterke aanwijzingen".

Uit getapte telefoongesprekken tussen Russische overheidsmedewerkers blijkt volgens het onderzoeksteam dat de beslissing over militaire ondersteuning bij de president lag. In juni 2014 werd in Moskou een verzoek van de Russische separatisten besproken. Ze vroegen om luchtafweergeschut met een hoger bereik.

Er is volgens het Joint Investigation Team (JIT) concrete informatie dat dit verzoek is voorgelegd aan de president, en dat zijn beslissing positief was.

Herdenking D-Day

Het besluit over het zwaardere luchtafweergeschut werd een week uitgesteld "omdat er maar één is die een beslissing neemt (..), de persoon die op dat moment op een top in Frankrijk is", zo tekenen de onderzoekers op uit de getapte gesprekken. President Poetin was op dat moment - op 5 en 6 juni 2014 - bij de herdenking van D-Day in Frankrijk.

Of in het verzoek uitdrukkelijk over een Buk-systeem werd gesproken, is onbekend. "De hoge lat van volledig en sluitend bewijs wordt niet gehaald", stellen de MH17-onderzoekers daarom. Zeker is wel dat korte tijd later de zware luchtverdedigingssystemen worden geleverd, waaronder de Buk die later MH17 zou neerhalen.

Het JIT liet ook een afgeluisterd gesprek uit 2017 horen waarin Poetin zelf te horen is. Met een rebellenleider bespreekt hij de situatie in het gebied. "Het laat zien dat Poetin persoonlijk betrokken was bij het conflict in Oekraïne", zei Andy Kraag namens het onderzoeksteam.