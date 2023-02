Italiaanse Bassino pakt WK-goud op Super G, ondanks trage start

Halverwege had ze slechts de 24ste tijd in handen. Maar toch is Marta Bassino de nieuwe wereldkampioen op de Super G.

De Italiaanse skiester maakte het verschil in het ijzige onderste deel van de piste in het Franse Courchevel Méribel. Bassino passeerde de finish na 1.28,06 en hield de Amerikaanse Mikaela Shiffrin (+ 0,11), de Oostenrijkse Cornelia Hütter en Kasja Vickhoff Lie uit Noorwegen (+ 0,33) achter zich.

Ook Lara Gut-Behrami noteerde betere tussentijden dan de Italiaanse, maar de titelverdedigster en olympisch kampioene werd op 0,37 teleurstellend zesde.

Bassino won nog nooit Super G in wereldbeker

Voor de 26-jarige Bassino, goed voor zes wereldbekerzeges, maar nooit op de Super G, was het de tweede wereldtitel. In 2021 won ze de parallelslalom.

Het is al de tweede gouden medaille voor Italië op het WK dat maandag begon. Eerder veroverde Federica Brignone de wereldtitel op de combinatie.