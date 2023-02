Vattenfall profiteerde niet van hoge energieprijzen en meldt schamele winst

De winst van energiebedrijf Vattenfall viel droog tijdens het roerige energiejaar 2022. In plaats van een miljardenwinst bleef er slechts 1,9 miljoen euro over onder de streep. Toch kijkt het Zweedse bedrijf met een goed gevoel terug op afgelopen jaar.

Vattenfall is de eerste van de grote energieleveranciers in Nederland die cijfers publiceert over vorig jaar. De lage winst is vooral het gevolg van de grote prijsschommelingen in energieprijzen vorig jaar. Door oude contracten konden nog veel klanten van Vattenfall voor relatief weinig geld gas en elektriciteit afnemen. Terwijl het bedrijf zelf veel geld kwijt was aan het inkopen van de veel duurder geworden energie.

Daarnaast had het bedrijf in 2021 nog een fikse meevaller. Vattenfall kreeg toen een miljardencompensatie van de Duitse overheid voor het vroeger sluiten van kernreactoren. Dat pompte dat jaar de winst flink op, waardoor het contrast met de winst van 2022 nog groter was.

Geen paniek

Toch lichtte topvrouw Anna Borg vanmorgen ontspannen de cijfers toe. Wie voorbij de winstcijfers keek, zag een bedrijf dat blaakt van gezondheid, was haar boodschap. Wie de tijdelijke prijsverschillen tussen inkoop en verkoop weglaat en de meevallers uit 2021 niet meeneemt, ziet dat Vattenfall er beter voor staat dan voordien, zei ze.

De directie stelt daarom voor om vast te houden aan een winstuitkering voor de aandeelhouders van 4 miljard Zweedse Kronen (350 miljoen euro).

Verder opende het bedrijf nieuwe windparken en trok het veel meer klanten. Alleen al in Duitsland kreeg Vattenfall er 400.000 klanten bij. Daarmee profiteert het bedrijf van de hoge elektriciteitsprijzen.

'Weg uit gas, vol in groen'

Borg ging ook in op de verschillende energieplafonds in Europa en deelde daarbij een kleine sneer uit. "In Denemarken, Duitsland en Nederland zijn al plafonds ingegaan", zei Borg. Tot nu toe heeft dat weinig invloed op de verdiensten van het bedrijf, legde ze uit. "Maar de overheidsinterventies leiden wel tot onzekerheid. Dat houdt investeringen tegen."

Die investeringen zijn volgens haar juist nodig om een einde te maken aan de achtbaan op de energiemarkt. Europa moet volgens haar minder afhankelijk worden van geopolitieke ontwikkelingen. "Stop met gas, investeer in groen. Dat is de enige manier om eruit te komen."