Coalitie verdeeld over hekken rond Europa

De Europese discussie over versteviging van de buitengrenzen met hekken veroozaakt verdeeldheid in de coalitie in Den Haag. Dat maakt het voor het kabinet lastig om er een standpunt over in te nemen.

Verschillende landen dringen er bij de Europese Commissie op aan om met EU-geld hekken aan de Europese buitengrenzen te bouwen of bestaande te verstevigen. Daarmee zou illegale migratie tegengegaan kunnen worden.

Vanavond debatteert de Tweede Kamer met premier Rutte over zijn inzet op de Europese top die morgen begint, daar zal over dit onderwerp gesproken worden. Rutte werd in Europa al tot de voorstanders van de inzet van hekken gerekend, maar is daar officieel nog niet heel duidelijk over geweest.

Daarbij speelt mee dat coalitiepartij D66 fel tegenstander is. Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zei vorige week: "Mijn fractie is (.....) van mening dat het bouwen van dit soort hekken zinloos is, dat dit het verdienmodel van grenssmokkelaars alleen maar versterkt en dat daar geen geld naartoe moet gaan."

Maar regeringspartijen VVD en CDA zijn juist voorstander van hekken. "Fysieke grensbewaking aan de buitengrenzen is de enige manier om onze binnengrenzen open te houden", zegt CDA-fractieleider Pieter Heerma tegen de NOS. "Hekken kunnen een onderdeel zijn van fysieke grensbewaking, wij denken dat dat nodig is."

Poort in het hek

Ook de kleinste partij in het kabinet, de ChristenUnie, is niet tegen het gebruik van hekken. Volgens de CU moet het kunnen, zolang er bij wijze van spreken een 'poort' in zit. "Europa mag geen ondoordringbaar fort worden", zegt Kamerlid Don Ceder. Asielzoekers moeten nog steeds asiel kunnen aanvragen, bedoelt hij daarmee. Maar de hekken kunnen volgens hem wel bewerkstelligen dat mensen aan de grens ook echt asiel aanvragen, in plaats van ongecontroleerd doorlopen.

Ook al is de beeldvorming soms anders en lijkt het of Europa op slot moet, in de Europese plannen die VVD en CDA steunen zit er ook nog steeds zo'n poort in het hek, en asielzoekers kunnen in die plannen dus nog steeds asiel aanvragen. Wel willen VVD en CDA liever dat dat buiten het hek gebeurt, terwijl de CU erop inzet dat dat binnen is. Maar tussen deze drie partijen is de verdeeldheid dus niet zo groot op dit punt; met D66 is dat een ander verhaal.

Solidariteit met grenslanden

Rond het kabinet wordt erkend dat het daardoor voor Rutte lastig is om een duidelijk standpunt in te nemen. Maar Nederland verwacht dat de discussie in Europa sowieso de kant op gaat van het financieren van hekken, ook zonder dat het Nederlandse kabinet zich daar duidelijk over uitspreekt.

De discussie gaat dus niet zo zeer over de vraag of er hekken mogen komen. Die zijn er op veel plekken aan de Europese buitengrens al, alleen worden ze nu gefinancierd door landen zelf. De vraag is of extra hekken en bestaande hekken door Brussel betaald moeten worden.

Het CDA is daar ook voor en vindt het een vorm van solidariteit met de grenslanden die om hulp vragen. De discussie in Europa gaat niet over het omheinen van het hele continent, maar over grenslanden die voor bepaalde plekken een aanvraag kunnen doen om een hek te financieren. Dat geldt met name voor Turkije en Bulgarije.