Van Biden tot Abdul-Jabbar, iedereen heeft bewondering voor topscorer James

Joe Biden congratulates Lebron James on becoming the all-time leading scorer pic.twitter.com/UyZOjAjmbL

Jarenlang werd aangenomen dat Abdul-Jabbars record voor de eeuwigheid zou zijn. Al dacht de basketballegende uit de jaren 70 en 80 daar zelf anders over. "Ik heb altijd geloofd dat het record verbroken zou kunnen worden. We hadden alleen een speciale speler nodig, die er volledig op zou focussen."

Ook de man die het record bijna veertig jaar op zijn naam had staan was aanwezig. Direct nadat James het record verbrak, zoomde de camera in op Kareem Abdul-Jabbar. De inmiddels 75-jarige oud-basketballer gaf James een staande ovatie, net als de rest van de aanwezigen.

Zelf kon Biden niet aanwezig zijn bij de wedstrijd in Los Angeles, want de president gaf zijn jaarlijkse toespraak State of the Union aan het Amerikaanse parlement. Toch waren er genoeg celebrities wel present tussen het publiek in de Crypto.com Arena. Acteur Denzel Washington, artiesten Jay-Z en Usher en Nike-oprichter Phil Knight wilden met eigen ogen zien hoe James basketbalgeschiedenis schreef.

"Dat gaf me de kans om erbij stil te staan en goed om me heen te kijken", vertelde James, die emotioneel werd. Een zeldzaamheid bij de basketballegende. "Ik kan op mijn vingers natellen hoe vaak ik de afgelopen twintig jaar heb moeten huilen. Maar nu voelde ik de tranen. Het waren tranen van ongeloof."

Vanuit de basketbalwereld stroomden de felicitaties binnen. "Ik had nooit gedacht dat Kareems record ooit gebroken zou worden", zei Magic Johnson, sterspeler van de Lakers in de laatste decennia van de vorige eeuw. "Dit is echt een historisch moment, want we zullen nooit een tweede LeBron zien."

"Het is ongelooflijk hoe je twintig jaar lang op dit niveau gespeeld hebt en het absolute hoogtepunt in het basketbal hebt bereikt", vond Stephen Curry, sterspeler van Golden State Warriors. "Als we straks terugkijken op onze carrières, dan kunnen we zeggen dat we gestreden hebben op het allerhoogste niveau."

Mondiaal icoon

Lakers-coach Darvin Ham noemde het een eer dat hij onderdeel had mogen zijn van James' recordjacht. "LeBron heeft het basketbal naar een hoger niveau getild. Hij is een mondiaal icoon geworden."

"Hij is een voorbeeld voor vele jongen mensen in binnen- en buitenland als het gaat om hoe je een echte professional moet zijn. Over hoe je een passie moet hebben, hoe je volhardend moet zijn en hoe je nooit tevreden mag zijn."