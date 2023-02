Klachten over ingewikkelde aanvraag noodfonds energie, 'echt aanfluiting'

En als het gaat om telefoons die draaien op het besturingssysteem Android, is een recente versie van het systeem vereist, zo liet de 47-jarige Jeroen weten aan de NOS. Hij kreeg op zijn tablet en telefoon de melding: "Uw Android OS is te oud", waarna de app werd gesloten.

Wie wel digitaal vaardig is, ervaart nog steeds een ingewikkelde procedure, zo ervoeren aanvragers. Zo kan de aanvraag enkel via een smartphone worden gedaan, via een app die gedownload moet worden.

Zo moet een aanvrager verplicht een emailadres invullen. "Maar lang niet alle ouderen hebben een emailadres. Zij moeten dus gebruikmaken van een mailadres van een ander, wat onveilig is en privacygevoelig", zegt een ANBO-woordvoerder. "Ook niet-digitaal vaardige senioren moeten in staat worden gesteld hun zaken zelfstandig te regelen", aldus de ouderenbond.

Het regent klachten over de aanvraagprocedure voor het Tijdelijk Noodfonds Energie. Volgens onder meer ouderenbond ANBO is die veel te ingewikkeld.

Systeem fouten in de aanvraagformulier noodfonds energiearmoede. Niet mogelijk via desktop! Verplicht de app via tel te downloaden, en vervolgens werkt de app niet ivm met oude sofware! Ja, je zal de nieuwste iphone bezitten en de energie niet kunnen betalen! @PieterOmtzigt

"Ik kan prima met computers en Android-apparaten omgaan, maar deze aanvraagprocedure is echt een aanfluiting", zegt Jeroen. "Ik zie mijn oma van 96 dit niet doen. Zelfs mijn ouders, die wat moderner zijn dan de meesten van hun leeftijd, kwamen er zonder hulp niet uit."

Een woordvoerder van het noodfonds zegt dat er gekeken wordt naar het aanbieden van een desktopversie, zodat mensen ook zonder smartphone een aanvraag kunnen doen. Verder raadt hij mensen aan hulp te zoeken bij mensen die ze vertrouwen als het te lastig voor ze is: "Schakel familie, vrienden of kennissen in. Er is ook een hulptelefoonlijn waar ze gebruik van kunnen maken als ze vastzitten in het proces."

Bedrag mogelijk niet genoeg

In het noodfonds zit nu 49 miljoen euro, waarvan de helft afkomstig is van energiemaatschappijen. De andere helft is gestort door de overheid. Onderzoeksbureau ABF Research berekende op verzoek van de NOS dat zo'n 300.000 huishoudens aanspraak kunnen maken op geld uit het fonds. Als die dat ook allemaal doen, is er meer dan 100 miljoen euro nodig, becijferde ABF.

Een woordvoerder van energiemaatschappij Eneco zegt samen met andere energiemaatbedrijven "er alles aan te zullen doen om bedrijven te vinden die bereid zijn het fonds financieel te ondersteunen" als de 49 miljoen euro niet genoeg blijkt te zijn. De overheid zegt evenveel in te blijven leggen als de energiemaatschappijen, tot een bedrag van 50 miljoen euro.

Eneco zegt over een eventuele extra bijdrage uit de eigen portemonnee: "Alles is mogelijk, maar het is te vroeg om dat nu al aan te kondigen of te bevestigen". Greenchoice laat weten "als mede-initiatiefnemer hier uiteraard in mee te denken". Vattenfall en Essent konden nog geen reactie geven.