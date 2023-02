In de strijd tegen degradatie haalt FC Groningen ervaren Westerhof bij de staf

Hans Westerhof is fulltime opgenomen in de technische staf van FC Groningen. Hoofdtrainer Dennis van der Ree had gevraagd om intensievere hulp van de ervaren coach, in de hevige degradatiestrijd waarin de club verwikkeld is.

Onder leiding van de inmiddels 74-jarige Westerhof werd FC Groningen ooit derde van de eredivisie, met de legendarische Milko Djurovski in de spits.

Het contrast met dat beste seizoen uit de clubgeschiedenis is groot. De Groningers staan op dit moment voorlaatste. De laatste negen competitieduels werden niet gewonnen en in de beker werd thuis van de amateurs van Spakenburg verloren. Trainer Frank Wormuth sneuvelde, net als technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

Speciale band met Groningen

"Mijn rol is ondergeschikt", vertelt Westerhof op de clubsite. "Via Dennis ben ik gevraagd te helpen en als hij en de club denken dat ik daar een goede rol in kan spelen, dan doe ik dat graag. Ik heb altijd een speciale band gehad met FC Groningen en de club moet voor de eredivisie behouden blijven."