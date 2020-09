Hockeyers Amsterdam en Rotterdam houden elkaar in evenwicht

De mannen van Amsterdam hebben dinsdagavond de hockeytopper tegen Rotterdam niet weten te winnen. De wedstrijd, die eigenlijk afgelopen zondag gespeeld zou worden, eindigde in 3-3.

Amsterdam begon voortvarend aan de wedstrijd in de Tulp Hoofdklasse. In het eerste kwart stond het al 2-0, na doelpunten van Valentijn Charbon en Mirco Pruyser. Maar de comfortabele voorsprong werd in het tweede kwart uit handen gegeven: Olivier Hortensius en Tjep Hoedemakers wisten raak te schieten voor Rotterdam.

De comeback van de Rotterdammers leek lange tijd niet genoeg: nog voor rust was het opnieuw Pruyser die raak schoot namens de Amsterdammers.

Het was Hoedemakers die vlak voor het einde ook zijn tweede wist te maken en voor de 3-3 zorgde.