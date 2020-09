Amsterdam en Rotterdam houden elkaar in evenwicht, Freixa baalt

De mannen van Amsterdam hebben dinsdagavond de hockeytopper tegen Rotterdam niet weten te winnen. De wedstrijd eindigde in 3-3.

Amsterdam begon voortvarend aan de wedstrijd in de Tulp Hoofdklasse. In het eerste kwart stond het al 2-0, na doelpunten van Valentijn Charbon en Mirco Pruyser. Maar de comfortabele voorsprong werd in het tweede kwart uit handen gegeven: Olivier Hortensius en Tjep Hoedemakers wisten raak te schieten voor Rotterdam.

De comeback van de Rotterdammers leek lange tijd niet genoeg: nog voor rust was het opnieuw Pruyser die raak schoot namens de Amsterdammers.

Het was Hoedemakers die vlak voor het einde ook zijn tweede wist te maken en voor de 3-3 zorgde.

Freixa baalt

De topper tussen Amsterdam en Rotterdam stond eigenlijk afgelopen weekend op het programma, maar werd vanwege 'coronaproblemen' in de selectie van Rotterdam verzet, net als vele andere wedstrijden.

De Rotterdammers dienden zelf het uitstelverzoek in nadat er meerdere spelers in quarantaine moesten vanwege het virus.

Amsterdam-trainer Santi Freixa baalde na afloop: "Afgelopen weekend konden wij spelen. Vanavond misten wij spelers door diverse oorzaken. We hebben de bond gevraagd het duel opnieuw uit te stellen, maar dat wilde de bond niet. Het team dat klaar stond op zondag wordt nu benadeeld..."