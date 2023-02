Toch weer een hoogleraar Fries op universiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgt een interim-hoogleraar Friese taal- en letterkunde. Arjen Versloot wordt vanaf 15 februari voor twee dagen per week gedetacheerd vanuit de Universiteit van Amsterdam. Hij gaat voor vijf jaar aan de slag bij de Groningse universiteit, schrijft RTV Noord.

Eind vorig jaar ontstond ophef over de opvolging van hoogleraar Goffe Jensma die met pensioen ging. Jensma had een voltijdfunctie als hoogleraar Fries, maar de sollicitatieprocedure leverde volgens de universiteit geen nieuwe, geschikte hoogleraar op.

Als opvolger werd daarom Anne Merkuur als universitair docent benoemd, met een aanstelling voor twee dagen. Actievoerders hingen als reactie daarop de Friese vlag halfstok op de universiteit. Friese prominenten spraken van een "onnodige stap terug" en riepen de universiteit op weer een volwaardige hoogleraar te benoemen.

Overbrugging

Versloot - de nieuwe hoogleraar Fries - is sinds 2012 hoogleraar Germaanse taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich vooral bezig met de Duitse, Scandinavische en Friese talen.

Hoogleraar Thony Visser, decaan aan de Faculteit der Letteren van de RUG, is blij met de tijdelijke aanstelling van Versloot. "Hiermee overbruggen we de periode tot de nieuwe werving voor een hoogleraar, die over enkele jaren zal plaatsvinden", zegt zij. "En we geven inhoud aan onze verantwoordelijkheid voor de bestudering van de Friese taal en cultuur op universitair niveau."

Ook de Friese provinciebestuurder Sietske Poepjes staat achter de benoeming. "Met zijn aanstelling hebben we weer een kundige hoogleraar Fries aan de RUG. Dat is goed geregeld."