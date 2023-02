Miroslav Blazevic (87) overleden, de coach die Kroatië op de voetbalkaart zette

In het door de oorlog verscheurde Joegoslavië kreeg Blazevic in 1994 de Kroatische voetballers onder zijn hoede. Met spelers als Davor Suker, Igor Stimac, Robert Prosinecki, Robert Jarni en Zvonimir Boban maakte hij een stormachtige entree op het wereldtoneel.

Twee jaar later volgde het absolute hoogtepunt, door op het WK derde te worden door in de troostfinale Nederland met 2-1 te verslaan. De Kroatische bond noemt Blazevic "de coach der coaches".

Blazevic bleef tot op hoge leeftijd actief als coach, zelfs nadat in 2011 prostaatkanker bij hem was ontdekt. Een trainerscarrière van ruim vijftig jaar bracht hem langs clubs als Dinamo Zagreb en Nantes, maar ook coachte hij nog Zwitserland, Iran en Bosnië-Herzegovina.

Onderscheiding

Onlangs werd Blazevic in Kroatië onderscheiden vanwege zijn verdiensten voor de sport in het land. "Jullie kwamen in groten getale bijeen en betuigden me een grote eer", sprak de ernstig zieke Blazevic toen. "Maar dit is mijn laatste toespraak tot het publiek. Het is voorbij. Ik tel de laatste dagen af en daar ben ik me van bewust."

Zijn successen werden pas de laatste jaren overtroffen, met een tweede en derde plaats op het wereldkampioenschap. En een plek in de Nations League Finals, waarin Kroatië het in juni met de grote ster Luka Modric in de halve finale opneemt tegen Nederland.