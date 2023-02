Kabinet tegen Europees vergroeningsfonds dat met VS moet concurreren

Minister Adriaansens schrijft dat ze veel uit het plan steunt, maar dat Nederland een nieuw fonds niet ziet zitten. "Voor wat betreft Europese financiering is het kabinet nog niet overtuigd van de noodzaak voor nieuwe middelen of instrumenten." De minister vindt dat er gekeken moet worden naar de "verbetering van de inzet van bestaande middelen en instrumenten".

Met het Europese alternatief wil Brussel dat het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om in de EU te blijven produceren. De Commissie wil daartoe de regels voor staatssteun voor groene projecten versoepelen. Ook is het de bedoeling dat voor de productie van bijvoorbeeld windmolens sneller vergunningen worden afgegeven.

De Europese Commissie presenteerde het zogenoemde Green Deal Industrial Plan (GDIP) vorige week als antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA). Dat is een investeringspakket van de regering-Biden om de inflatie te beteugelen en tegelijk de industrie in de VS te verduurzamen.

Het kabinet is tegen een nieuw Europees fonds om bedrijven in EU-lidstaten te helpen om meer en sneller te verduurzamen. Minister Adriaansens van Economische Zaken stelt dat er al genoeg andere mogelijkheden zijn voor bedrijven om geld te krijgen voor vergroening.

Concurrentie met VS

De Inflation Reduction Act is een pakket maatregelen ter waarde van 700 miljard dollar dat afgelopen augustus is aangenomen door het Amerikaanse Congres. Ongeveer de helft is bestemd voor klimaat- en milieuplannen. De maatregelen worden gefinancierd door een minimumbelasting van 15 procent voor bedrijven en het rijkste deel van de bevolking.

Europa ziet het Amerikaanse IRA-pakket als ongewenste staatssteun, omdat de plannen Amerikaanse bedrijven stimuleren om in de VS te produceren. Zo krijgen Amerikanen duizenden euro's korting op de aankoop van een elektrische auto als die van Amerikaanse makelij is. De Europese Commissie wil met haar Green Deal Industrial Plan voorkomen dat bedrijven naar de VS verplaatsen, door geld in de vergroening van de eigen industrie te pompen.