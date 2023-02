CDA wil onderscheid tussen vluchtelingen weer instellen

Volgens CDA-Kamerlid Peters is het nodig om het onderscheid weer in te stellen. In het CDA-plan krijgt de niet-permanente groep een tijdelijke verblijfsvergunning voor één tot maximaal drie jaar, waarbij onder meer geen beroep gedaan kan worden op de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn om familieleden te laten overkomen. Het gaat hier bijvoorbeeld om oorlogsvluchtelingen. Als de oorlog langer duurt dan drie jaar, kan de tijdelijke status worden verlengd.

In België en Duitsland is er al zo'n zogenoemd twee-status-stelsel. Nederland deelde voorheen erkende vluchtelingen - oftewel vluchtelingen met een verblijfsstatus - ook op in twee categorieën.

Tot de eeuwwisseling werkte Nederland met twee categorieën vluchtelingen. Daar kwam met ingang van de Vreemdelingenwet 2000, onder Paars II, een einde aan. Het bezwaar tegen het onderscheid was onder meer dat mensen die in de zogenoemde 'B-categorie' vielen vaak jarenlange procedures begonnen om een A-status te krijgen.

Peters onderstreept dat het asielsysteem in Nederland momenteel vastloopt en dat er "niet de luxe" is "om niets te doen". Peters: "De huidige instroomcijfers zijn onhoudbaar. Het twee-status-stelsel is een fatsoenlijke en sociale optie, waarmee we het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen kunnen vergroten en behouden."

Hij zal zijn plan vanavond naar voren brengen in een debat met premier Rutte over de Europese migratietop van morgen. VVD-Kamerlid Brekelmans laat weten dat hij niet afwijzend tegenover het voorstel van de coalitiepartner van de VVD staat. Hij zegt dat er "heel veel bespreekbaar is om de instroom omlaag te brengen".

Een andere coalitiepartij, de ChristenUnie, spreekt van een "proefballonnetje" van het CDA in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart.