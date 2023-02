Domenico Tedesco nieuwe bondscoach van België tot en met EK 2024

Domenico Tedesco is de nieuwe bondscoach van België. Zijn aanstelling hing al een tijdje in de lucht, maar de contractonderhandelingen namen een behoorlijke tijd in beslag. De 37-jarige trainer werd in september namelijk op non-actief gesteld bij RB Leipzig, dat wel zijn salaris nog tot juni zou doorbetalen.

Tedesco is de opvolger van Roberto Martínez, die na de vroege uitschakeling op het WK opstapte. België kwam in Qatar niet verder dan de groepsfase, terwijl Martínez de Rode Duivels in 2018 nog naar de derde plaats leidde.