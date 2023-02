Fors meer winst ABN Amro, opnieuw vele miljoenen uitgekeerd aan Staat

ABN Amro trekt opnieuw 500 miljoen euro uit om de eigen beurskoers op te krikken. Het bedrijf gaat namelijk opnieuw eigen aandelen inkopen. Daar profiteert de Nederlandse Staat als grootste aandeelhouder van. Die krijgt zo'n 280 miljoen euro.

De bank maakte afgelopen jaar 1,9 miljard euro winst, 50 procent meer dan in 2021. Dat is opvallend, omdat het concern in 2021 nog een flinke eenmalige meevaller van meer dan 300 miljoen euro had vanwege de verkoop van het hoofdkantoor.

Net als veel andere banken profiteert ABN Amro van de opgelopen rente. De marges van de bank lopen op, waardoor er meer geld voor de bank overblijft. De spaarrente voor klanten stijgt langzamer dan de rentetarieven die de centrale bank hanteert. In maart verhoogt ABN Amro de rente naar 0,5 procent.

Staatsbelang

Volgens Robert Swaak, de hoogste baas van ABN Amro, is het logisch dat aandeelhouders meeprofiteren van de betere resultaten. "We hebben voldoende kapitaal, wat we te veel hebben kunnen we teruggeven aan de aandeelhouders", zegt Swaak.

Naast de 280 miljoen voor de overheid wordt er over afgelopen jaar zo'n 500 miljoen euro aan dividend aan de Staat betaald.

De Nederlandse Staat redde de bank 15 jaar geleden, toen er een faillissement dreigde. Nog altijd heeft de Staat iets meer dan de helft van de aandelen.

Verlies

De reddingsoperatie kostte de overheid vele miljarden en volgens de Rekenkamer staat er momenteel een verlies van bijna 18 miljard in de boeken. Hoeveel van dat verlies overblijft na eventuele verkoop van de rest van de aandelen hangt af van de beurskoers. Die steeg vanochtend na het nieuws van ABN Amro met 5 procent, maar is nog altijd 20 procent lager dan bij de beursgang in 2015.