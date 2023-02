EK baanwielrennen vol vraagtekens voor Nederlandse ploeg richting Spelen

Nederlandse wereldtoppers op de sprintonderdelen en de puntenkoers, een nieuwe sprintcoach, renners die zich willen revancheren en veel talent bij de vrouwenploeg. En, niet onbelangrijk, de eerste punten die er te verdienen zijn voor kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs. Redenen genoeg om uit te kijken de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen. "Ik heb er echt zin in, want iedereen komt met zijn toppers naar Zwitserland", zegt NOS-commentator Jeroen Koster over de Europese kampioenschappen, die vandaag van start gaan. Olympische kwalificatie De Europese toplanden komen allemaal met hun beste renners naar Grenchen, want er moeten punten gesprokkeld worden in de cyclus op weg naar Parijs. Na de Europese kampioenschappen volgen de komende maanden nog de Nations Cupwedstrijden in Jakarta, Caïro en het Canadese Milton, die ook van belang zijn voor kwalificatie. Daarna staan de wereldkampioenschappen op het programma. Voor Nederland zullen dit EK de medailles vooral moeten komen van sprintkanonnen Jeffrey Hoogland en Harry Lavreysen. Zij misten de vorige EK, omdat ze de baan in München te kort vonden. Ook wereldkampioen Yoeri Havik (puntenkoers), Roy Eefting (scratch) en bij de vrouwen Maike van der Duin doen normaal gesproken mee om eremetaal.

EK Baanwielrennen bij de NOS De EK baanwielrennen zijn van woensdag 8 februari tot en met zondag 12 februari te zien via NOS.nl. Het avondprogramma is dagelijks vanaf 17.30 uur te zien, het commentaar wordt verzorgd door Jeroen Koster en voormalig wereldkampioen Kirsten Wild. Op zondag 12 februari begint de livestream om 15.00 uur.

De Nederlandse sprintploeg staat onder leiding van een nieuwe coach. De Brit Mehdi Kordi is al jaren betrokken bij de ploeg, maar is sinds 1 februari officieel de sprintcoach. Hij is duidelijk over de ambities van de Nederlandse equipe. "Uiteraard gaan we voor Europese titels, omdat we altijd met ambitie kunnen starten met deze groep. Na dit EK weten we welke stappen we nog kunnen en moeten maken", aldus de Brit. Oppermachtig Normaal gesproken is de Nederlandse mannenploeg oppermachtig in dit veld. Commentator Koster is vooral benieuwd naar de teamsprint. Want grote rivaal Australië is niet aanwezig. Roy van den Berg, de starter bij de teamsprint, was tijdens de WK in Frankrijk niet in goeden doen. En dat zorgde voor een zeldzame nederlaag: de Australiërs gingen er vandoor met goud. En dat zilver zat de mannen niet lekker. "Ik ben dan ook heel benieuwd hoe goed ze nu zijn", zegt Koster.

Jan Willem van Schip (rechts) met zijn coach - AFP

Koster is ook benieuwd naar Jan Willem van Schip. Voorheen was hij één van de kopstukken van de Nederlandse equipe, maar nu wordt hij voor de koppelkoers gepasseerd. Die wordt gereden Yoeri Havik en Vincent Hoppezak. Van Schip mag zich bewijzen op het omnium. "Van hem verwacht ik wel wat. Die is nog niet klaar", zegt Koster.

Recordbaan Grenchen De baan in het Zwitserse Grenchen is bekend vanwege de vele records die er gereden zijn. Zo heeft Filippo Ganna daar het werelduurrecord verpulverd. De 26-jarige Italiaanse tijdrijder van Ineos legde een afstand af van 56,792 kilometer op de Velodrome. Ook Ellen van Dijk reed haar werelduurrecord op de Zwitserse baan. De 35-jarige Nederlandse fietste liefst 49,254 kilometer in een uur tijd. Dat er zoveel records worden gereden is opmerkelijk, want de baan is snel, maar ligt niet op enorme hoogte. Volgens Koster heeft het te maken met de faciliteiten. "Er zit daar heel veel geld en de voorwaarden zijn optimaal." Daarnaast is het voor renners die ook actief zijn op de weg in Europa dichterbij dan bijvoorbeeld Mexico.

Bij de vrouwen is het op het EK vooral uitkijken naar Maike van der Duin, zij start op vier onderdelen. Over haar vorm tast Nick Stöpler, bondscoach op de duuronderdelen, nog een beetje in het duister. "Ze heeft er een aantal stages met haar wegploeg opzitten en daardoor was de focus minder op de baan gericht. Ik weet niet of we mogen verwachten of ze net als op het WK op het omnium en de scratch opnieuw voor de medailles kan meedoen", zegt Stöpler. Daarnaast is het de vraag hoe de talentvolle sprintsters Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw zich ontwikkelen.

Maike van der Duin op het podium met haar zilveren WK-medaille op het onderdeel omnium - ANP

Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx ontbreken: zij zitten nog in een rustperiode. Ook afwezig is een Nederlandse achtervolgingsploeg. Stöpler legt uit waarom. "De hele korte versie is helaas dat er onvoldoende perspectief is om in Parijs voor de medailles mee te doen en richten daarom onze energie op andere doelen." Het benaderen van wegrensters om mee te doen op de baan heeft geen toezeggingen opgeleverd.