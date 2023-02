Wekdienst 8/2: nieuwe resultaten onderzoek MH17 • uitspraak zaak 'Godfather van Twente'

Eerst het weer: in de ochtend lost eventuele mist geleidelijk op en dan breekt de zon weer volop door. Het wordt maximaal 7 graden en het waait nauwelijks.

Goedemorgen! Het onderzoeksteam van MH17 presenteert nieuwe resultaten en de rechtbank in Almelo doet uitspraak in de zaak tegen de 'Godfather van Twente'.

Wat heb je gemist?

In Turkije en Syrië zijn talloze reddingsteams dag en nacht aan het werk mensen onder het puin vandaan te halen. Tot nu toe heeft de aardbeving ruim 8100 levens geëist. In het rampgebied, waar sneeuw ligt en de temperatuur regelmatig tot onder het vriespunt zakt, is het een race tegen de klok om overlevenden onder het puin vandaan te halen.

Het Nederlandse Urban Search and Rescue-team (USAR) kwam gisteren aan in de zwaar getroffen provincie Hatay. Inmiddels heeft dat team zes mensen levend uit het puin gehaald.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

De populaire Britse comedyserie Fawlty Towers krijgt een vervolg. Dat maakt de Amerikaanse producent Castle Rock Entertainment bekend. De 83-jarige John Cleese keert voor de nieuwe serie terug in zijn rol als de neurotische Basil Fawlty en neemt ook het script voor zijn rekening.

Een van de vele ongemakkelijke momenten van Basil Fawlty in zijn hotel uit de originele serie, die tussen 1975 en 1979 werd uitgezonden: