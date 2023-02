Na twee dagen volop reddingsteams in rampgebied, hulp Syrië moeilijk op gang

In buurland Syrië zijn volgens het ministerie van Gezondheid en de hulpverleners van de Witte Helmen zeker 2270 mensen omgekomen. In totaal raakten er zeker 39.000 mensen gewond. De verwachting is dat het aantal doden nog verder zal oplopen.

Het dodental door de bevingen is opgelopen tot ruim 8100, meldt persbureau DPA op gezag van onder meer lokale autoriteiten, het Syrische staatspersbureau en hulpverleners. De Turkse vicepresident Fuat Oktay zei gisteravond laat dat er in zijn land minstens 5894 mensen zijn overleden.

Het team is sinds gistermiddag operatief in de zwaar getroffen provincie Hatay, in het zuiden van het land.

Twee dagen na de aardbevingen in Turkije en Syrië wordt er nog altijd met man en macht gezocht naar overlevenden onder het puin. Zo heeft het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR in de afgelopen avond en nacht zes mensen levend onder het puin vandaan gehaald.

Volgens de Witte Helmen, actief in Syrië in gebied dat in handen is van de oppositie, "liggen er nog honderden families onder het puin" in Syrië, en zal het dodental daar nog sterk oplopen.

De organisatie heeft het over 400 volledig ingestorte gebouwen waar hun hulpverleners actief zijn en 1300 andere gebouwen die deels verwoest zijn. "Onze teams gaan door met zoeken en redden, onder moeilijke omstandigheden."

Race tegen de klok

In het rampgebied, waar sneeuw ligt en de temperatuur regelmatig tot onder het vriespunt zakt, is het een race tegen de klok om overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens de Turkse vicepresident Oktay zijn tot nu toe meer dan 8000 mensen levend gered. Zo'n 380.000 mensen in Turkije zijn volgens hem gevlucht naar door de overheid aangewezen schuilplaatsen en hotels.

Ondertussen komen er steeds meer buitenlandse hulpteams aan het getroffen gebied, vooral in Turkije. Afgelopen nacht kwam er ook een Chinees reddingsteam aan in Adana, nabij het getroffen gebied. Dat 82-koppige team gaat met vier reddingshonden op zoek naar overlevenden.

Het team bracht twintig ton aan medisch materiaal en andere noodhulp mee. Eerder stuurde de VS al zo'n 100 reddingswerkers met hulphonden naar Turkije. Zeker negentien EU-lidstaten hebben soortgelijke hulp aangeboden.

Weinig hulp voor Syrië

Qua hulp gaat het moeizaam in Syrië, omdat het regime van president Assad de toegang beperkt tot het door de oppositie beheerste gebied in het noorden.

Het Rode Kruis heeft voor zo'n honderd patiënten medisch materiaal gestuurd naar Aleppo en laat weten dat er meer hulpmiddelen op weg zijn naar Latakia en Tartous. Dat gebied is in handen van de regering. Zo'n 300 Russische militairen die al in het land waren, helpen in regeringsgebied met puinruimen en reddingswerk. Daarnaast zijn er reddingsploegen onderweg vanuit Rusland.

De Verenigde Naties zeggen "alle mogelijkheden te bestuderen" om ook medisch materieel te sturen naar gebied dat in handen is van rebellen, maar worden daarbij gehinderd door het feit dat de enige grensovergang tussen dat gebied en Turkije door de bevingen moeilijker te bereiken zijn.

De VN wil nu proberen om vanuit regeringsgebied in Syrië de oversteek te maken naar rebellengebied. Daarvoor moet alleen eerst toestemming gegeven worden door president Assad.