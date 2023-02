LeBron James verbreekt historisch puntenrecord: topscorer aller tijden NBA

38,388 POINTS LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3

Abdul-Jabbar had het record al in handen voordat James geboren werd, al scherpte hij het nog wel aan tot hij in 1989 als speler stopte.

James greep meteen de microfoon: "Iedereen die ooit deel heeft uitgemaakt van deze run met mij in de afgelopen twintig jaar, ik wil jullie heel erg bedanken. Want ik zou mezelf niet zijn zonder jullie allemaal. Jullie hebben allemaal geholpen. Jullie passie en opofferingen hebben me allemaal geholpen om op dit punt te komen."

Vorig jaar vestigde James al het record voor gescoorde punten in het reguliere seizoen én de play-offs. Nu is James daadwerkelijk in zijn eentje de nieuwe NBA-topscorer aller tijden. Abdul-Jabbar had er 1560 duels voor nodig, James 1410.

Al op de middelbare school van St. Vincent-St. Mary High in geboortestad Akron, Ohio is de hype rond James ongekend groot. 'The Chosen One' staat er in koeienletters op de cover van Sports Illustrated van het februarinummer uit 2002, waarin de 17-jarige James wordt omgedoopt tot dé opvolger van Michael Jordan.

The Chosen One

Zo blijven er weinig records over die de 2,06 meter lange James nog kan verbeteren. Iets wat niemand hem verplichtte, toen hij in 2003 zijn NBA-debuut maakte, maar wat stiekem wel van hem werd verwacht. En gehoopt.

Een journalist vraagt hoe hij omgaat met de druk. "Er is geen druk. Totaal geen druk. Ik word al onder druk gezet sinds ik tien jaar oud ben", verwijst James naar zijn jeugd in Akron, onder de rook van Cleveland, waar hij alleen met zijn moeder Gloria in armoede opgroeit.

Jeugdsporthallen puilen uit als hij speelt. Geruchten over een Nike-sponsordeal van 90 miljoen dollar - die hij in 2003 daadwerkelijk tekent - gonzen rond. James traint al mee met de NBA-sterren. En komt over de vloer bij grote namen uit de hiphopwereld.

Dieper zal zijn imago niet zakken. Want in Miami, waar hij zijn eerste twee NBA-titels grijpt, poetst hij zijn imago glanzend schoon en bestormt hij de NBA-topscorerslijst.

In Cleveland wordt James een wereldster, maar een kampioenschapsring kan hij de stad niet schenken. Om 'te leren winnen', zoals hij het zelf noemt, vertrekt hij in 2010 naar Miami Heat, waar hij in een superteam terechtkomt. Met boze fans tot gevolg: in de straten van Cleveland steken ze James-shirtjes in brand.

Bij de terugkeer van het 'jochie uit Akron' in Cleveland in 2014 belooft James de inwoners een kampioenschap. Een belofte die hij twee jaar later nakomt, na een sensationele comeback in de NBA Finals tegen de Golden State Warriors. Mede dankzij een indrukwekkend blok in de slotminuten van de beslissende, zevende wedstrijd.

Na het behalen van zijn tweede ring in 2013 zegt hij in ongeloof over zijn carrière: "Ik ben LeBron James, uit Akron, Ohio. Ik zou hier niet eens moeten zijn. Ik ben gezegend."

In het eeuwig durende debat over wie de beste basketballer aller tijden is, voelen de LeBron-fans zich na dat kampioenschap sterker dan ooit om te verkondigen dat James de goat - een acroniem voor greatest of all time - is. Groter dan Jordan. Maar James passeert zijn idool pas in maart 2019, als hij alweer vertrokken is uit Cleveland.

Zakenimperium

In die tweede Cleveland-periode richt de basketballer James zich meer en meer op zijn zakelijke carrière. Volgens sommigen in 2018 ook een reden voor zijn overstap naar de Los Angeles Lakers. Sportief niet per se een stap vooruit, zakelijk wel. Groter team, grotere stad, grotere markt. In de voetsporen van zijn andere idool Magic Johnson.

James zet tal van bedrijven op, in de mediawereld, sportmakelaardij en wellness. Hij opent een school in Akron, investeert in restaurants en sportclubs. Zo is hij mede-eigenaar van de Boston Red Sox en Liverpool. Hij gaat acteren, in Space Jam 2, toch weer Jordan achterna. En tekent een levenslang contract bij Nike. In 2022 roept zakenblad Forbes James uit tot miljardair.

Het puntenrecord van Abdul-Jabbar verliest James nooit uit het oog, bleek vorige week: