MH17-onderzoeksteam komt vandaag met laatste bevindingen

Het internationale team dat de MH17-ramp onderzoekt, deelt vandaag tijdens een bijeenkomst in Den Haag zijn laatste bevindingen. Dan moet duidelijk worden of de zaak ten einde is met de veroordeling van drie verdachten, of dat er meer aanklachten volgen.

Nederland werkt samen met Australië, Maleisië, België en Oekraïne in een Joint Investigation Team (JIT) . Drie keer eerder gaf het team een update van de onderzoeksresultaten.

De eerste keer, in 2016, maakte het JIT bekend dat het passagiersvliegtuig is neergehaald met een Russische raket. Tijdens een tweede presentatie meldde het team welke brigade van het Russische leger erbij betrokken was. De laatste keer, in 2019, meldde het JIT dat er vier verdachten vervolgd zouden gaan worden voor de moord op alle 298 inzittenden van het vliegtuig.

Deze rechtszaak is inmiddels helemaal afgerond: drie verdachten zijn bij verstek veroordeeld tot levenslang, een vierde is vrijgesproken. Niemand is in hoger beroep gegaan.

Topadviseur

Op de laatste bijeenkomst meldde het JIT ook dat een topadviseur van de Russische president Poetin heeft geholpen bij het leveren van de gebruikte raket. Dit maakte verder geen onderdeel uit van de strafzaak.

Daarnaast deed het JIT in 2021 nog een oproep in de Russische stad Koersk, om erachter te komen wie de bemanning is geweest van de gebruikte Buk-raketinstallatie. Het ligt voor de hand dat het team vandaag bekendmaakt wat het verdere onderzoek nog heeft opgeleverd.

Plank

Nabestaanden zeggen tegen de NOS te hopen dat het Openbaar Ministerie genoeg aanknopingspunten heeft om ook andere betrokkenen te vervolgen. Toch vrezen ze dat er te weinig nieuwe informatie is en het onderzoek op de plank belandt.

Oekraïne zou sinds het uitbreken van de oorlog geen gelegenheid meer hebben om nog mee te werken. Ook is het MH17-team bij de Nederlandse recherche afgeschaald.

Het OM schrijft op zijn website dat het onderzoek naar verwachting volgend jaar in de lente van 2024 wordt afgerond. Tot februari vorig jaar zaten er permanent Nederlandse en Australische rechercheurs in Oekraïne, maar sinds de Russische invasie werken zij vanuit Nederland.

Rusland

Vlucht MH17 werd in de zomer van 2014 neergehaald boven het oosten van Oekraïne, waar separatisten vochten tegen het regeringsleger. In dat gebied had Rusland het voor het zeggen, stelde de rechtbank vast tijdens het MH17-proces. Omdat de separatisten grote verliezen leden, werd vanuit Rusland stiekem een raketinstallatie geleverd om een vliegtuig neer te kunnen schieten.

Met dat wapen is het passagierstoestel van Malaysia Airlines geraakt. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders. kwamen om het leven.