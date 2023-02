Consumenten dol op restpartijen: 'Koekjes over datum makkelijk nog te eten'

Koekjes die bijna over de datum zijn, dozen vol onverkochte chocoladeletters, of pakken broodmix met een verkeerde tekst op het etiket. Het zijn zomaar wat voorbeelden van restpartijen die nog prima te eten zijn, maar een 'gewone' supermarkt wil ze niet meer in de schappen hebben. Vrachtwagens met deze artikelen worden wekelijks door fabrikanten en winkelketens tegen een schappelijke prijs verkocht aan opkopers.

Deze handelaren verkopen de partijen weer aan discounters zoals Big Bazar of Xenos, of aan marktkooplui. Ook winkelketens in het buitenland nemen restpartijen af.

Toine Timmermans van Wageningen University & Research (en lid van de stichting Samen tegen Voedselverspilling.nl) spreekt van een positieve ontwikkeling: "Cijfers over restpartijen zijn er niet. Daar lopen fabrikanten en winkels niet mee te koop. Maar door internet wordt het nu allemaal wel veel zichtbaarder. Denk aan Too Good To Go en Antiduur, waar producten uit restpartijen met een fikse korting worden verkocht. Er zijn ook nieuwe aanbieders."

Nieuwe aanbieders

"We zijn nu bijna een jaar actief in Nederland en zitten al boven de 100.000 bestellingen", zegt Bas Dekker van Foodello Nederland. Zijn bedrijf koopt partijen van merken als Verkade, Conimex, Knorr en Dr. Oetker.

"Fabrikanten proberen steeds efficiënter te werken. Vroeger werden restpartijen vaak aan de biocentrale geleverd of verwerkt tot veevoer. Nu proberen ze vaker voedselverspilling tegen te gaan", zegt Dekker in het NOS Radio 1 Journaal. "Koekjes of chocola kun je makkelijk nog eten, ook al zijn ze weken over de datum."

Circulair werken

Een andere opkoper is Zerostock in Belfeld. Dat bedrijf bestaat vier jaar en doet zaken met winkelketens als Blokker, Big Bazar, Hema en Kruidvat. "Onze omzet is in een jaar tijd met zo'n 50 procent gestegen", zegt Pim Reijerink. Toch denkt hij dat nog veel handel wordt weggegooid: "Vaak is dat gewoon veel goedkoper. Wij proberen circulair te werken en er nog iets aan te verdienen."

Reijerink geeft een voorbeeld: "Een winkelketen had een enorme inschattingsfout gemaakt bij de inkoop van pepernoten en hield 50.000 dozen over. Die wilden ze weggooien, maar wij hebben die partij overgedaan aan een Duitse discounter. Die heeft ze met Kerstmis verkocht als 'rendier-keutels'."