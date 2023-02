Politie Nieuw-Zeeland vindt half miljard aan cocaïne, drijvend op zee

De Nieuw-Zeelandse politie heeft een partij cocaïne uit de Stille Oceaan gevist, ter waarde van een half miljard Nieuw-Zeelandse dollars, bijna 300 miljoen euro. De 81 pakketten drugs, met een gewicht van 3,2 ton, dobberden op een soort vlot rond in de oceaan, vermoedelijk om later opgepikt te worden.

In een persconferentie noemde de Nieuw-Zeelandse politiechef Andrew Coster het "een van de grootste drugsvondsten ooit in Nieuw-Zeeland". De hoeveelheid drugs was volgens hem genoeg om heel Australië een jaar lang van cocaïne te voorzien, en het zou voor zijn eigen land zelfs voor 30 jaar genoeg zijn. Gezien de omvang was de partij vermoedelijk afkomstig uit Zuid-Amerika, en was die bedoeld voor de Australische markt.

Partij wordt vernietigd

"Het lijdt geen twijfel dat dit een flinke financiële klap is voor de Zuid-Amerikaanse producenten van cocaïne", aldus Coster. "En hoewel deze vondst hun activiteiten zal verstoren, moeten we blijven opletten. We weten hoe ver deze groepen gaan om uit het zicht te blijven van de autoriteiten."

Er zijn geen mensen opgepakt in verband met de drugsvondst, en de politie wilde niet toelichten hoe ze op de hoogte waren van de locatie van het vlot. Wel is de Nieuw-Zeelandse politie sinds afgelopen jaar extra nauwlettend verdachte boten en andere drijvende voorwerpen op zee in de gaten, samen met politie-organisaties in andere landen.

De cocaïne wordt nu door een schip van de Nieuw-Zeelandse marine naar het vasteland gebracht, waar de partij vernietigd zal worden.