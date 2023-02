Stunt op WK-clubteams: Saudische Argentinië-beul doet ook Flamengo de das om

De eerste finalist bij het WK voor clubteams is bekend. Niet de Braziliaanse favoriet Flamengo, maar het Saudische Al-Hilal staat zaterdag in de finale. In de Marokkaanse stad Tanger werd het dinsdagavond 3-2.

Tegenstander zal Real Madrid of Al Ahly zijn. Die ploegen spelen woensdagavond tegen elkaar.

Grote man aan de kant van Al-Hilal met twee goals is geen onbekende: Salem Al-Dawsari. Hij dompelde zo'n 2,5 maand geleden Argentinië in de groepsfase van het wereldkampioenschap in rouw door in dat duel de winnende 2-1 voor zijn rekening te nemen.

Vanaf strafschopstip

Al binnen vier minuten had Al-Dawsari vanaf de strafschopstip zijn eerste treffer gemaakt. Even daarvoor had Matheuzinho Luciano Vietto omver geduwd waarna de bal op de stip was gegaan.

Viervoudig Braziliaans international Pedro bracht binnen een kwartier beide ploegen weer op gelijke hoogte, maar op slag van rust tekende Al-Dawsari voor zijn tweede van de avond.