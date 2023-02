Microsoft opent aanval op Google met ChatGPT in zoekmachine en browser

De concurrentiestrijd tussen Microsoft en Google gaat een nieuwe fase in.

De maker van Windows gaat de geavanceerde tekstgenerator ChatGPT, die in korte tijd zeer populair is geworden, integreren met zijn zoekmachine Bing en webbrowser Edge. Volgens Microsoft-topman Satya Nadella gaat de technologie "elke softwarecategorie hervormen".

De aankondiging komt een dag nadat Google had bekendgemaakt binnenkort met zijn eigen chatbot te komen. Google is op dit moment heer en meester in de zoek- en browsermarkt.

Wie straks een zoekopdracht in Microsofts zoekmachine Bing invoert, krijgt niet alleen de traditionele linkjes te zien, maar rechts daarvan ook een chatbot die uitgebreidere antwoorden geeft. Daarnaast kun je ook in een apart venster een conversatie voeren met de chatbot en vervolgvragen stellen naar aanleiding van je eerste zoekopdracht.

Vijfdaagse reis uitstippelen

Op een presentatie voor de pers liet Microsoft als voorbeeld zien dat je de chatbot kunt vragen een planning te maken voor een vijfdaagse reis naar Mexico. In plaats van dat je blogs afstruint voor tips, maakt de chatbot een gedetailleerd overzicht. Eronder staan de bronnen die voor het overzicht zijn gebruikt. In tegenstelling tot ChatGPT zelf, kan Microsofts chatbot ook gebruikmaken van zeer recente informatie, zo meldt techsite The Verge.

Naast integratie in zoekmachine Bing, wordt ChatGPT ook geïntegreerd in Microsoft Edge, de browser van de softwaregigant. De functie kan daar als een zijbalk bij elke site tevoorschijn komen. Als voorbeeld werd op de presentatie een vijftien pagina's tellend kwartaalrapport van een bedrijf op een website getoond, dat ChatGPT vervolgens samenvatte.