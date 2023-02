Serie Fawlty Towers krijgt na ruim veertig jaar vervolg, mét John Cleese

De populaire Britse comedyserie Fawlty Towers krijgt een vervolg. Dat maakt de Amerikaanse producent Castle Rock Entertainment bekend via onder meer IndieWire. De 83-jarige John Cleese keert voor de nieuwe serie terug in zijn rol als de neurotische Basil Fawlty en neemt ook het script voor zijn rekening.

Camilla Cleese, de dochter van John, speelt ook een hoofdrol en schrijft mee aan het script. Het is zeer onwaarschijnlijk dat naast John Cleese andere hoofdrolspelers terugkeren in de nieuwe serie. Andrew Sachs (Manuel) is overleden, Prunella Scales (Sybil Fawlty) heeft de ziekte van Alzheimer en Connie Booth (Pollie) is gestopt met acteren.

Beledigen van Duitse gasten

De oorspronkelijke serie werd in de jaren 70 opgenomen en draaide om hoteleigenaar Basil Fawlty die met zijn vrouw een hotel runt en zijn gasten en personeel (met name ober Manuel) regelmatig zeer grof behandelt. De bekendste aflevering is The Germans, waarin Basil een hersenschudding oploopt en daarom niet meer door heeft dat hij zijn Duitse gasten beledigt.

Hoewel de aflevering veel lof oogstte, is er sinds de eeuwwisseling ook controverse over het taalgebruik in de aflevering. Een oudere hotelgast gebruikt daarin meerdere malen het n-woord als hij praat over Indiërs. UKTV, de streamingdienst van de BBC zendt de aflevering inmiddels met een waarschuwing uit, tot ongenoegen van Cleese die zich verdedigde door te zeggen dat de opmerkingen in de serie worden gemaakt "door een oud fossiel dat een overblijfsel is van de decennia daarvoor. We steunen zijn uitspraken niet, we maken ze belachelijk".

Basil runt opnieuw hotel

In de nieuwe serie runt Basil met zijn dochter (gespeeld door Camilla Cleese) een klein hotel. Volgens Variety gaat de serie over hun relatie en over hoe "de uitbundige, cynische en mensen hatende Basil Fawlty zich staande probeert te houden in de moderne wereld".

De originele serie werd geschreven door Cleese en zijn toenmalige vrouw Booth. In 1975 kwam het eerste seizoen op televisie, in 1979 het tweede seizoen. Beide seizoenen ontvingen een BAFTA, de belangrijkste Britse entertainmentprijs in de categorie Beste Sitcom. In 1980 ontving Cleese eveneens een BAFTA voor zijn rol als Basil Fawlty.

In 2009 kwam de originele cast nog één keer samen ter gelegenheid van het dertigjarige bestaan van de serie: