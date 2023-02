'TD' Kortbeek moet op zoek naar kluis met geld om atletieksucces te continueren

Een zachte landing, noemde Vincent Kortbeek dinsdag zijn eerste drie maanden als technisch directeur van de Atletiekunie. De opvolger van Ad Roskam repte bij zijn officiële presentatie op nationaal sportcentrum Papendal zelfs van 'een relaxte start.' Gaandeweg de middag moest de 40-jarige Brabander die woorden bij nader inzien misschien toch enigszins nuanceren. "Laten we het houden op een zachtere landing dan je aan de voorkant zou verwachten..." Kortbeek (40) blijkt namelijk te zijn binnengestapt bij een sportbond die slachtoffer dreigt te worden van eigen succes. Tijdens een recent bezoek aan een trainingskamp van de nationale selectie in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch trof hij 'een enorme hoeveelheid topsport en een ongelofelijke bak energie' aan. Acht medailles Op sportief vlak zijn er, na de acht medailles tijdens de Olympische Spelen van Tokio en de daaropvolgende successen op de WK en EK van 2022 in Eugene en München, nauwelijks wensen. De Atletiekunie stuit evenwel op een aloud adagium uit de sport: het is inderdaad eenvoudiger aan de top te komen dan daar te blijven. Succes heeft immers een prijs. Tot en met de Zomerspelen van volgend jaar in Parijs is de Atletiekunie verzekerd van een jaarlijkse financiële bijdrage van ruim 1,4 miljoen euro van NOC*NSF. Op de lijst van toekenningen vanuit de nationale sportkoepel staat de bond daarmee op de vierde plaats, na zeilen, roeien en judo. Vanuit die middelen moet de Atletiekunie zowel het topsportprogramma van 2024 als het talentprogramma voor Los Angeles 2028 financieren.

EK 2022: vreugde bij de Nederlands estafetteploeg op de 400 meter - Getty

Kortbeek sprak in dat verband van 'een grote uitdaging'. "Het programma van de Atletiekunie dijt uit en tegelijkertijd hebben we te maken met stijgende reis- en verblijfskosten." Komt er niet meer financiële armslag, wilde de technisch directeur er maar mee zeggen, dan moet hij na 'Parijs' de tering naar de nering zetten. "In dat geval moeten we mogelijk keuzes maken die we niet willen maken." Niet alleen kent Nederland een steeds grotere groep (potentiële) wereldtoppers die vraagt om adequate en dus kostbare begeleiding. De Atletiekunie is bovendien gestart met een project dat luistert naar de naam 'Closing the Gap'. Op de middellange afstanden, de 4 x 100 meters en technische nummers als verspringen, hinkstapspringen en speerwerpen moet aansluiting bij de wereldtop worden gevonden.

Op sportcentrum Papendal werd de nieuwe technisch directeur van de Atletiekunie gepresenteerd. - NOS

"Dat zijn onderdelen waarop Nederland traditioneel niet uitblinkt", verduidelijkte Kortbeek. "We zien echter geen enkele reden waarom we hier niet meer uit kunnen halen dan er momenteel in zit." Meerdere fronten Aan ambities op meerdere fronten geen gebrek. "De vraag is alleen hoe we de programma's kunnen voortzetten als we niet voortijdig een verborgen kluis met geld vinden", zei Kortbeek. "Het zal een kwestie worden van slim omgaan met financiële middelen." Lachend: "Gelukkig heb ik daar in mijn vorige functie, als performance director van de Nederlandse bobsleebond, voldoende ervaring mee."



Iets anders waar Kortbeek mee te maken krijgt, is de slepende kwestie rond het vermeend grensoverschrijdend gedrag binnen de Atletiekunie. De bond maakt sinds de Olympische Spelen van Tokio, in 2021, werk van 'toekomstig bestendig prestatief sportklimaat'. In dat kader wordt door een externe partij nog altijd onderzoek gedaan naar de omstandigheden waaronder binnen de Atletiekunie de voorbije jaren topsport werd bedreven.

Charles van Commenée - ANP