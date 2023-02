Vuilnisophalers in Utrecht na week staken weer aan de slag

Na een week staken zijn vuilnisophalers in Utrecht vandaag weer aan het werk gegaan. De stad ligt vol met afval en de gemeente verwacht zeker een week nodig te hebben voordat de stad weer schoon is.

Vuilnisman Stijn Kerkhoven vindt dat extra werk niet vervelend, zegt hij tegen RTV Utrecht. "We hebben actie gevoerd met een duidelijk doel en we krijgen veel steun en begrip vanuit de inwoners. En als je staakt, moet je het daarna natuurlijk ook weer opruimen. Daar hebben wij geen enkel probleem mee."

Omdat alle wagens voor de schoonmaak nodig zijn, start het ophalen van gft-afval pas vanaf 20 februari en grofvuil vanaf 27 februari. De afvalscheidingsstations zijn wel vanaf vandaag weer open.

Looneisen nog niet ingewilligd

De beëindiging van de staking betekent niet dat de looneisen van de Utrechtse stadsreinigers zijn ingewilligd. Nog altijd wil de FNV een loonsverhoging van 12 procent. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten bood eerder 5 procent voor dit jaar en nog eens 3 procent volgend jaar.

"Het belangrijkste is nu dat we met elkaar in gesprek komen", zegt wethouder Linda Voortman. "Toen we begonnen met de onderhandelingen hebben we gezegd: wat we bieden is nog geen eindbod. Dus we willen echt wel kijken of we nog wat kunnen bewegen. Maar aan de andere kant zeggen we ook dat zij ook wat moeten bewegen. Want 12 procent voor alle medewerkers kost natuurlijk erg veel."

Vuilnisophalers na week staken weer aan de slag in Utrecht: