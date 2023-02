Dodental aardbeving Turkije en Syrië stijgt naar ruim 8100

Het dodental als gevolg van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot tenminste 8164, zo meldt persbureau DPA op gezag van officials, het Syrische staatspersbureau en hulpverleners. De Turkse vicepresident Fuat Oktay zei gisteravond laat dat er in zijn land minstens 5894 mensen zijn overleden.

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Je kunt dit artikel ook lezen in het Turks of het Arabisch .

Volgens de Witte Helmen, actief in gebied dat in handen is van de rebellen, "liggen er nog honderden families onder het puin" in Syrië, en zal het dodental daar nog sterk oplopen. De organisatie heeft het over 400 volledig ingestorte gebouwen waar hun hulpverleners actief zijn, en 1300 andere gebouwen die deels bezweken zijn. "Onze teams gaan door met zoeken en redden, onder moeilijke omstandigheden."

Race tegen de klok

In het rampgebied, waar sneeuw ligt en de temperatuur regelmatig tot onder het vriespunt zakt, is het een race tegen de klok om overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens de Turkse vicepresident Oktay zijn tot nu toe meer dan 8000 mensen levend gered. Zo'n 380.000 mensen in Turkije zijn volgens hem gevlucht naar door de overheid aangewezen schuilplaatsen en hotels.

Een groep van ongeveer 3400 mensen in het rampgebied vond tijdelijk onderdak in door de overheid beschikbaar gestelde treinwagons: