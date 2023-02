Dodental aardbeving Turkije en Syrië stijgt naar ruim 7200

Het dodental van de zware aardbevingen gisteren Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 7200, melden persbureaus waaronder AP.

In Turkije is het aantal doden gestegen naar 5434 meldt de Turkse minister van Volksgezondheid. In Syrië zijn volgens reddingswerkers en de autoriteiten tot nu toe ruim 1800 doden gevallen.