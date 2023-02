Nederland gaat gemoderniseerde 'oldtimer-tanks' leveren aan Oekraïne

Nederland gaat samen met Duitsland en Denemarken ongeveer honderd Leopard 1-tanks kopen en leveren aan Oekraïne. Het gaat om gereviseerde exemplaren van het type A5, die nog bij de Duitse defensie-industrie in voorraad staan. De drie landen leveren er ook reserveonderdelen en munitie bij.

Dat heeft minister Ollongren van Defensie laten weten aan de Tweede Kamer. "De oorlog in Oekraïne bevindt zich in een cruciale fase. Rusland blijft doorgaan met mobilisatie en er zijn tekenen dat Rusland een nieuw offensief voorbereidt. Daarom is het leveren van gevechtstanks van belang", zegt ze.

De topman van wapenfabrikant Rheinmetall, de maker van de tanks, laat weten dat er dit jaar waarschijnlijk 20 tot 25 tanks gereviseerd en geleverd kunnen worden aan Oekraïne, en de rest pas volgend jaar.

Tank uit jaren 60

De Leopard 1 is een tank van Duitse makelij, waarvan het eerste exemplaar meer dan een halve eeuw geleden werd gebouwd, in 1965. De meeste landen die hem aanschaften, hebben de tank allang vervangen voor een modernere.

Ook Nederland beschikte in het verleden over 486 Leopard 1-tanks, maar die zijn in de jaren 90, na de val van de Muur, verdwenen uit het arsenaal van de krijgsmacht. Ons land had inmiddels de veel modernere opvolger, de Leopard 2, aangeschaft.

Een deel van de overbodige tanks is gratis naar Griekenland gegaan of verkocht aan Chili. Daarnaast zijn ze ingezet als doel bij schietoefeningen.

Duitsland geeft toestemming

De tanks die nu aan Oekraïne gegeven worden, zijn van de laatste versie die in 1987 op de markt kwam. Duitsland heeft als land van herkomst inmiddels toestemming gegeven voor de levering. Mogelijk worden er nog meer dan de nu afgesproken honderd tanks geleverd, maar dat "is nog afhankelijk van het revisieproces van de beschikbare tanks in voorraad bij de Duitse industrie", meldt de minister.

Hoeveel de aankoop en levering gaat kosten, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Ollongren maakt het Nederlandse aandeel in ieder geval deel uit van de 2,3 miljard euro die het kabinet dit jaar al gereserveerd heeft voor militaire steun aan Oekraïne.

Los van Leopard 2-initiatief

De levering van de Leopard 1-tanks staat los van het plan om Oekraïne ook de modernere Leopard 2-tanks te geven. Daarover wordt nog gesproken in NAVO-verband.

Nederland heeft op dit moment die beschikking over achttien Leopard 2-tanks, maar die worden geleaset van Duitsland. Het zou kunnen dat we die tanks kopen om ze daarna naar Oekraïne te sturen, zei premier Rutte eerder.