Giro555 opengesteld voor slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië

De Samenwerkende Hulporganisaties hebben Giro555 geopend om de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije te helpen. Bij de ramp zijn duizenden mensen om het leven gekomen. "Het is een verschrikkelijke ramp waarvan we de gigantische omvang nog niet kunnen overzien", zegt actievoorzitter Michiel Servaes. "Directe noodhulp is nodig, zoals medische zorg, dekens, voedsel en schoon drinkwater. Giro555 is nu open en roept Nederland op te doneren voor alle vrouwen, mannen en kinderen die getroffen zijn."

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Je kunt dit artikel ook lezen in het Turks of het Arabisch.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn 23 miljoen mensen in Syrië en Turkije getroffen door de aardbevingen en naschokken. Duizenden gebouwen zijn ingestort. Vanuit alle delen van de wereld wordt hulp gestuurd. Reddingsteams zijn onafgebroken bezig met het zoeken naar overlevenden onder het puin. Met name in het Syrische deel van het rampgebied verlopen de reddingswerkzaamheden moeizaam. "Het is nu een race tegen de klok", zei WHO-directeur-generaal Tedros eerder. "Elke minuut, elk uur dat verstrijkt, neemt de kans om overlevenden te vinden af." Al 2 miljoen binnen Het Nederlandse Rode Kruis had al een rekeningnummer geopend voor de slachtoffers. Daarmee werd binnen 24 uur meer dan 2 miljoen euro opgehaald. De laatste keer dat Giro555 werd opengesteld was in februari vorig jaar, na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Volgens de laatste tussenstand heeft die actie meer dan 178 miljoen euro opgehaald. In 2020 werd het rekeningnummer opgesteld voor coronahulp aan kwetsbare landen. Voor hulp na aardbevingen werden onder meer acties opgezet voor Sulawesi in 2018, Nepal in 2015 en Haïti in 2010. De actie voor Haïti, een aardbeving waarbij vele tienduizenden mensen het leven verloren, leverde 111 miljoen euro op.