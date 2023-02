Syrische Nederlanders bezorgd over familie: 'Het vriest en ze slapen in de auto'

Vaak is hun huis verwoest of ze durven uit angst voor nieuwe bevingen en naschokken niet meer binnen te slapen. Met temperaturen rond het vriespunt is het op het ogenblik erg koud in het gebied en in Syrië komt op sommige plekken de hulp maar mondjesmaat op gang. Een groot deel van het rampgebied staat niet onder controle van de regering. In Syrië woedt al ruim tien jaar een burgeroorlog.

Syrische Nederlanders maken zich zorgen over familie en vrienden die in het getroffen gebied in het noorden van Syrië en in Turkije leven. Door de zeker twee zware aardbevingen en tientallen naschokken zijn duizenden mensen op straat komen te staan.

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Je kunt dit artikel ook lezen in het Turks of het Arabisch .

De Utrechter Rami Ramou is dan ook erg bezorgd over de situatie. Hij heeft familie wonen in het getroffen gebied. Met zijn broer die in de Turkse stad Hatay woont, had hij gisteren contact. De broer was met zijn gezin de auto ingesprongen om te vluchten voor het natuurgeweld, maar hij kwam niet weg omdat door de aardbeving veel wegen zijn verwoest.

Op dronebeelden zijn de verwoestingen in Hatay door de aardbevingen gisteren in Turkije goed te zien. - NOS

"Zijn gezin heeft de nacht in de auto moeten doorbrengen", vertelt hij. "Ook hebben sommigen kunnen slapen in de school waar zijn vrouw lesgeeft." Sindsdien heeft hij geen contact meer kunnen krijgen. "Misschien is zijn telefoon leeg of is er geen internet."

Zijn zus en haar gezin wonen in de Syrische stad Latakia. Ze bleven ongedeerd door de aardbeving. "Ze zijn nu verhuisd naar het huis van haar tante, waar het veiliger is. Mijn zus woont in een appartement en haar tante in een huis met een tuin. Daar kan je ook naar buiten rennen als er weer een naschok is."

Met het Syrisch Comité, een kleine stichting, probeert hij geld in te zamelen voor hulp aan mensen in Noordwest-Syrië. "We kijken wat nu het meest nodig is, vooral kant-en-klaar eten en warme slaapzakken."

Nog zwaarder leven

Maastrichtenaar Mahran Oufan heeft een zus en een schoonzus in Osmaniye in Turkije. "Het was als Syrische vluchteling in Turkije sowieso al een zwaar leven en de aardbeving heeft dat nog zwaarder gemaakt", zegt hij. Zijn familieleden zijn lichamelijk in orde, maar wel ontheemd.

"Het huis is beschadigd en daar kunnen ze niet meer in tot het door de overheid is gecontroleerd op veiligheid", zegt hij. "Gisteren hebben ze geprobeerd een slaapplek te vinden in een sportzaal, maar daar was het heel druk, niet oké. Ze hebben toen een tijd lang in de auto gezeten en konden daarna terecht bij kennissen."

Ook voor de familie in Nederland is het moeilijk, zegt hij. "Je blijft altijd nadenken over de situatie. Hoe zwaar het is, hoe moeilijk het is. En nu opeens is alles kapot en is het nog veel zwaarder geworden."