Van alle migranten die Nederland moesten verlaten, vertrok maar een derde echt

Van de 12.620 mensen die in 2022 werden aangemeld bij de dienst, vertrokken er 4300 aantoonbaar in 2022. Een deel van hen vertrok zelfstandig (2450), een deel gedwongen (1850). Van nog eens 4100 mensen is niet duidelijk waar ze naartoe zijn gegaan, zij vertrokken 'zelfstandig zonder toezicht'. De rest is nog in Nederland.

Nederland wil de asielinstroom in Europa beperken door vaker afgewezen asielzoekers terug te sturen. Het is een van de speerpunten op het lijstje met de inbreng voor de EU-top over migratie die donderdag begint.

'Zelfstandig vertrokken zonder toezicht' betekent in praktijk vaak dat mensen niet meer komen opdagen als ze een meldplicht hebben of niet meer worden gevonden op de plek waar ze eerder verbleven. "Vroeger gebruikten ze daarvoor de term 'vertrek met onbekende bestemming'", zegt jurist Mark Klaassen. Hij deed onderzoek naar vreemdelingendetentie. "Zij belanden in de illegaliteit of reizen door naar een ander land. Soms proberen ze na een tijdje opnieuw asiel aan te vragen in Nederland."

Ook de asielaanvraag van Sidon Mosaab (35), een Sudanese Libiër, werd afgewezen. Hij was van Libië, waar hij voor dictator Kadhafi werkte, via Italië en Frankrijk naar Nederland gevlucht.

Hier vroeg hij asiel aan, maar volgens de zogenoemde Dublin-verordening had hij dat in Frankrijk moeten doen (of eigenlijk in Italië). Daarom werd zijn asielverzoek afgewezen. "Ik kreeg een brief dat ik Nederland binnen 28 dagen moest verlaten. Ik woonde nog in een azc en ik ben niet weggegaan. Sindsdien hebben ze me zes keer opgepakt en gedwongen naar Frankrijk teruggebracht vanuit het detentiecentrum. Maar ik pakte gewoon steeds de trein terug."

Over zeven maanden kan hij het opnieuw proberen, want dan vervalt de Dublin-claim. "Tot die tijd werk ik zwart en logeer ik her en der bij vrienden. Ik heb een smokkelaar veel geld betaald om hier te komen en heb vertrouwen in mijn asielaanvraag. Ik blijf hier."

De Europese Unie heeft duidelijke afspraken over een eerlijke verdeling van asielzoekers over het continent. Toch werken de lidstaten elkaar in de praktijk tegen, leggen we uit in deze video: