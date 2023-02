Afschuw minister over mishandeling zorgboerderij: mag niet voorkomen

Minister Helder (Langdurige Zorg) is zeer geschrokken van de mishandeling van bewoners op een Groningse zorgboerderij. "Ik heb daar met afschuw kennis van genomen. Zoiets mag in Nederland niet voorkomen", zei ze vanmiddag in de Tweede Kamer.

Daar moest ze tijdens het Vragenuur uitleg komen geven over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daaruit blijkt dat er op zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde cliënten zowel lichamelijk als geestelijk werden mishandeld of gestraft als ze iets deden wat het zorgpersoneel niet beviel. Op de boerderij wonen mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Alle bewoners zijn inmiddels ergens anders ondergebracht en de ondernemers zijn aangehouden, zei Helder. "Het is niet te bevatten dat dit voorkomt." Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks), die de minister naar de Kamer had geroepen, sprak van "mishandeling met sadistische trekken".

In het inspectierapport dat gisteren naar buiten kwam, staan voorbeelden van ernstige vernederingen van bewoners. Zo werd iemand zijn hoofd ingesmeerd met pindakaas, waarna een hond het aflikte. Ook werd een cliënt in een sloot gezet en een ander met zijn hoofd in de wc geduwd.

Lang geduurd

Verschillende Kamerleden wilden weten waarom het zo lang heeft geduurd voordat er werd ingegrepen in Wedde. De zaak kwam aan het rollen nadat onderzoeksjournalist Alberto Stegeman er in oktober opnames van had gemaakt met een verborgen camera. Pas in december greep de inspectie daadwerkelijk in.

Ook minister Helder is verbaasd dat de misstanden zo lang konden bestaan. Ze wees erop dat er bij de inspectie eerder geen meldingen zijn binnengekomen. Bovendien stapte Stegeman met zijn bevindingen naar de politie en niet naar de inspectie.

Ook is Aurora Borealis geen officiële zorginstelling, maar een locatie waar zorg wordt verleend op basis van het persoonsgebonden budget (pgb). Daardoor was er ook minder zicht op de kwaliteit van de zorg.