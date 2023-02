Drie tieners verdacht van doodslag op Haagse snackbareigenaar

De drie minderjarigen die werden opgepakt na een dodelijke steekpartij in Den Haag worden verdacht van doodslag en openlijke geweldpleging, meldt het Openbaar Ministerie. Twee meisjes van 15 en 17 en een jongen van 17 zijn verdachten in de zaak.

Het drietal is vandaag voor de raadkamer verschenen en blijft zeker dertig dagen langer vast. Het OM denkt dat de tieners als groep hebben gehandeld, zegt Omroep West.

Het steekincident gebeurde in Houtwijk in het Haagse stadsdeel Loosduinen, waar het slachtoffer en zijn familie een cafetaria hebben. Bij het incident kwam eind januari de 39-jarige Wei Chen om het leven in de buurt van de snackbar waarvan hij eigenaar was.

Buurt verbijsterd

De drie worden verdacht van het op straat slaan en schoppen van Wei en zijn 41-jarige vrouw. Daarna zouden ze de man met een mes hebben gestoken. Agenten troffen Wei Chen zwaargewond aan, maar konden niets meer doen. De drie werden in de ochtend na de steekpartij aangehouden. Het motief is onbekend.

Buurtbewoners zijn verbijsterd, zeiden ze vorige week tegen de NOS. "Het was een heel lieve man, en zijn gezin ook. Het was altijd druk in de zaak."

Afgelopen vrijdag liepen honderden mensen een stille tocht voor het slachtoffer. Bij zijn snackbar werden bloemen neergelegd.

Beelden van de herdenking: