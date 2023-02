Skiër Pinturault wereldkampioen op piste waar ouders hotel beheren

Alexis Pinturault is voor de tweede keer wereldkampioen op de combinatie geworden. Na zijn titel in 2019 was de 31-jarige Fransman in Courchevel Méribel voor eigen publiek slechts 0,10 seconde sneller dan Marco Schwarz.

Courchevel is Pinturaults thuisbasis. Zijn ouders beheren er een hotel en de Eclipse-piste heeft geen geheimen voor hem. Dat bleek ook op de combinatie.

De Franse skiër, die op de Spelen van 2018 en de WK van 2021 zilver op dit onderdeel won, was op de Super G al het snelst en zette de derde tijd neer op de slalom.

Foutje kost Schwarz goud

Titelhouder Schwarz uit Oostenrijk was op de Super G 0,06 seconde langzamer en leek op de slalom op weg naar goud, maar moest na een foutje vlak voor de meet genoegen nemen met zilver. Zijn landgenoot Raphael Haaser pakte het brons.