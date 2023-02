Vanavond op tv: Miljoenen mensen getroffen door aardbevingen • Recordaantal werken van Vermeer op één plek

Noodtoestand in Turkije

Zo'n 23 miljoen mensen in Syrië en Turkije zijn getroffen door de aardbevingen en naschokken van gisteren en vandaag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het dodental staat op ruim 5000, maar de WHO waarschuwt dat het aantal tot 20.000 kan stijgen. Tien Turkse provincies zijn nu officieel rampgebied. Turkije heeft de noodtoestand uitgeroepen voor de komende drie maanden. Tientallen landen hebben hulp aangeboden.

In de uitzending alles over de nasleep van de aardbevingen. Verslaggever Siebe Sietsma is in Turkije.