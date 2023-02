RIVM geeft stookwaarschuwing af voor acht provincies

Het RIVM roept op om vandaag geen hout te stoken in acht provincies: Groningen, Friesland, Overijssel, Drenthe, Utrecht, Noord-Holland, Friesland en Flevoland. Door de weersomstandigheden blijft de rook hangen en dat kan leiden tot overlast en gezondheidsklachten.

Vooral mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen kunnen last krijgen als er veel wordt gestookt in hun buurt terwijl het niet waait. Volgens het RIVM krijgen zij meer en eerder klachten bij het inademen van rook.

De stookwaarschuwing geldt niet voor mensen die enkel een houtkachel gebruiken om hun huis te verwarmen, meldt RTV Noord. "Blijf je ervan bewust dat je buren last kunnen hebben van de rook", aldus het RIVM. Het instituut verwacht dat er in de loop van woensdag meer wind zal staan, waardoor de luchtkwaliteit zal verbeteren.