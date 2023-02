Utrecht in de ban van Douvikas, weer Griekse scherpschutter in eredivisie

De Griekse spitsen veroveren de eredivisie. Nadat Georgios Giakoumakis (VVV-Venlo) twee seizoenen geleden al topscorer werd van de Nederlandse competitie, strijden nu Anastasios Douvikas (FC Utrecht) en Vangelis Pavlidis (AZ) serieus mee om die eer. Douvikas is op dit moment de verrassende topscorer met elf goals, terwijl hij zich aanvankelijk nog in een reserverol moest schikken na de komst van Bas Dost. "Het leven is goed", glundert Douvikas, die na vijf goals in de laatste drie eredivisiewedstrijden ineens volop in de schijnwerpers staat. "Voor mij is het geen druk. Het geeft me vertrouwen en dat is goed voor me." Douvikas vs Pavlidis In de beker treft hij dinsdag het AZ van Pavlidis (negen goals), anderhalve week na de spectaculaire 5-5 tussen de beide clubs. Met zowel een hattrick voor Douvikas als Pavlidis.

KNVB-bekervoetbal bij de NOS De eerste drie duels in de achtste finales van de KNVB-beker - AZ-FC Utrecht (18.45 uur), De Graafschap-De Treffers (20.00 uur) en NAC Breda-sc Heerenveen (21.00 uur) - zijn vanavond te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1.

"Dit is een goede ontwikkeling voor het Griekse voetbal", vertelt Yannis Anastasiou, die bij Roda JC, Ajax en Sparta Rotterdam jarenlang in de eredivisie actief was. "We hebben nu echt vier goede spitsen voor de komende jaren, ook bij Panathinaikos loopt er met Fotas Ioannidis nog eentje." Eerst verdedigen Maar waar komen ze ineens vandaan? Buiten Nikos Machlas (Europees topscorer in 1998 namens Vitesse), Anastasiou zelf en Theofanis Gekas (topscorer van Duitsland in 2006/2007 namens VfL Bochum) was de spoeling dun. "Er werd in mijn tijd ook maar weinig aandacht aan besteed", noemt Anastasiou de belangrijkste oorzaak daarvan. "We leerden als eerste hoe de ploeg verdedigend goed moest staan, de nadruk lag vroeger op de organisatie als ploeg."

Tegenwoordig worden er ook echte spitsen opgeleid, waarbij de plotselinge winst van het Europees kampioenschap in 2004 er volgens Anastasiou zeker aan heeft bijdragen dat de spelopvatting van de Grieken is veranderd. Hoewel de 23-jarige Douvikas meer scoort, maakt met name de een jaar oudere Pavlidis grote indruk met zijn spel. "Hij speelt ook al net iets langer in de eredivisie." Eigen sleutel Douvikas laat op zijn beurt niets aan het toeval over, nu zijn grote concurrent Dost vanwege een blessure moet toekijken hoe Stadion Galgenwaard in de ban is van de energie die de Griek in het Utrechtse spel brengt. Hij investeert veel vrije uurtjes in extra krachttraining, reden voor zijn club hem ook buiten de geplande sessies toegang te verschaffen tot het complex. "Ik heb mijn eigen sleutel en daar ben ik blij mee. Het team en de extra training geven me het vertrouwen om optimaal te presteren." De verwachtingen zijn hoog voor de strijd met zijn landgenoot Pavlidis. "We spreken elkaar vaak, we zijn vrienden", vertelt hij over de onderlinge band tussen de internationals. Anastasios Douvikas en Vangelis Pavlidis maken indruk op de analisten in Studio Voetbal:

De Griekse spitsen Vangelis Pavlidis en Anastasios Douvikas maakten afgelopen weekeinde ieder een hattrick. Pierre van Hooijdonk is in Studio Voetbal onder de indruk. - NOS